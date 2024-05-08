新家LINE群組「狂@ALL借車位」　一堆人怒了！鬧上法院

▲住戶在社區LINE群組要借車位。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

許多社區有LINE群組，討論居住大小事！不過一名網友抱怨，房子剛落成時，能理解親戚想來祝賀，因此住戶時常借車位很正常，如今已住了1年半左右，還是有人狂借車位，甚至一天要「@ALL」三次，讓原PO不堪其擾。文章曝光後，有網友透露，自家社區住戶還因此鬧上法院。

一名網友在PTT表示，房子在2022年底交屋，社區有創一個溝通群組，當時因為新居落成，住戶的親戚們都會來鑑賞新房，因此常常跳出借車位的訊息。

如今已交屋1年半時間，原PO納悶直呼，「整天有人發文要借車位，本來應該是討論社區公共業務的地方，卻一直被借車位的洗版，我自己覺得很怪啦！」甚至有人一天狂問三次，就是堅持要向住戶借車位。

對此，原PO直言，有時甚至會被群組「@ALL」，想不被打擾都不行，「真的有需要臨停，去外面找付費的不會喔？附近就有個運動中心有地下停車場」，因此好奇大家怎麼看？

許多人也狂遇到+1，「認真回算很正常 ，是沒遇過@ALL的」、「差點以為同社區，一堆車位乞丐 當初多買就好，不然就去停外面的收費車格，整天借看了就煩躁」、「我社區也有，某一次鄰居A借了B車位，卻帶了兩輛車進來，一輛停到了C的位子，C就砸了他的車，最後鬧上了法院」、「我們社區也是一樣，一堆人在借，停車費有很貴嗎？省那點錢有時候帶來的麻煩更多」、「 我社區也是，一天到晚親友來訪借車位」。

有內行則建議，「教你一招，發起一個議題送社區大會，主張禁止警衛幫忙開鐵門借車位，會造成外人進出難以管控，相信我，過半數住戶都會同意，因為開口借車位跟會借出的人都嘛那幾個人而已」。