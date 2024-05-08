遊艇愛好者1次買2戶打通　新洲美段首案均價每坪110萬





▲北士科新洲美首案「士科大院」直接把遊艇搬到案場。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

北士科近期頗受關注，新洲美段迎來住宅推案元年，該區由於緊鄰河堤，首案「士科大院」直接把遊艇搬到案場，為台北市首例。代銷透露，有買家就是看上遊艇碼頭條件，朋友來訪時有最特別的招待去處與體驗，在台北市極罕見。

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近期北士科重劃區頗受矚目，該區可分靠文林北路的軟橋段、靠河岸測的新洲美段，由於前者較早交地，因此有比較多的住宅推案，成交單價達120萬元行情，即使土地價格水漲船高，仍持續吸引多家建商插旗，華固、達欣都在今年補貨土地。

而另一頭的新洲美段，首場住宅案「士科大院」在今日公開，由新潤興業（6186）打造，基地位於福善路、承善街，規劃26~53坪，設定2~3+1房，總價落在3000~6000萬元。

新潤興業董事長郭長庚表示，台北市緊鄰河堤的建案稀缺，過去最著名的就是大直，觀察指標中古社區「輕井澤」成交單價近200萬元，而新洲美段具更佳的親水性，不用略過高高的河堤牆，房價有望比照大直，而目前僅是半價再多一點。

負責代銷的慕樺建築行銷董事長李幹樂表示，重劃區第一案通常都是地板價，「士科大院」也不例外，成交單價抓在105~110萬元，預期之後的建案會逐漸墊高往上。

▲「士科大院」成交單價抓在105~110萬元。（圖／記者項瀚攝）

特別的是，由於「士科大院」緊鄰河堤水岸碼頭，為台北市首個把遊艇搬到接待中心的建案，據了解，未來新潤會安排一台千萬等級遊艇，供新潤之友使用。

慕樺建築行銷副總汪志遠透露，目前「士科大院」有1組客戶購入2戶打通，共70多坪，就是喜好遊艇、看上碼頭的便利條件，覺得以後朋友來訪，可以不只在家中或公設接待，直接去乘坐遊艇，在台北市來說相當罕見，而且也不一定要買遊艇，可跟相關業者租借。

《住展》雜誌發言人陳炳辰補充，2024可說是北士科新洲美段推案元年，除了首案「士科大院」，預計還會有遠雄、達利、樺輝案，其中遠雄位於河景第一排，估價格會是最好的，可能達到軟橋段每坪120~130萬元的水準。

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