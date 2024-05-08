高雄「58年紙片屋」長高3層樓　2880萬求售！專家曝風險

▲苓雅區自強商圈就有1棟「紙片屋」，目前開價2880萬元求售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市中心寸土寸金，苓雅區自強商圈就有1棟「紙片屋」，2013年該屋曾有交易紀錄，當時入手價340萬元，目前開價2880萬元銷售中，換算地坪單坪就要56.6萬元，主打有10間套房，可輕鬆當包租公。專家表示，購屋前得留意一風險。

《地產詹哥老實說》EP204／父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒 嘆：對人性完全改觀

在苓雅區自強路巷內有間「紙片屋」，從正面看，寬度甚至不到隔壁透天一半，根據實登公布，該戶2013年3月曾有交易紀錄，地坪25.1坪、建坪約15.19坪，為地上2樓的透天厝，當時屋齡已有46年，新屋主入手土地為一半的持分12.55坪，總價340萬元。

▲在苓雅區自強路巷內的「紙片屋」，從正面看，寬度甚至不到隔壁透天一半。（圖／記者張雅雲攝）

該戶1966年興建，至今屋齡已58年，近年陸續從地上2樓長高到地上5樓，2017年曾有房仲租賃該戶分隔套房，月租金介於7500~9500元，目前開出2880萬元求售。

根據《591房屋交易網》銷售資料顯示，該棟透天共有10間套房，地坪25.11坪、登記總面積39坪，換算單坪地價達114.6萬元。若以2017年的套房租金行情7000元換算，投報率約3.1%。

▲該戶目前在《591房屋交易網》開出2880萬元求售。（翻攝自《591房屋交易網》）

台灣房屋美術青海加盟店店東洪誌隆表示，自強三路巷內透天地坪約25坪，總價約1500萬元，土地單價落在80~100萬元，分租套房月租金落在8000~1000元，因出租率高，也會吸引置產投資客詢問，不過購屋前也得留意是否有違建風險。

對此，高市違章建築處理大隊副大隊長陳碩甫表示，高雄對「新違建」一律採取「即報即拆」方式處理，但對於2012年4月1日以前就存在、且沒有影響公共安全的「既存違建」，可以暫緩拆除。

《地產詹哥老實說》EP204／父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒 嘆：對人性完全改觀