奇葩房東「太胖會踩壞木頭地板」　篩選房客先問體重…他聽完秒斷線

▲一位房東以「太重會把木質地板踩壞」為由拒租，引起討論。示意圖非本文租屋處。（圖／記者廖明慧攝）



記者葉國吏／綜合報導

房東挑選房客總是會有自己的考量，只不過要限制房客體重還真是很少聽見。一位網友發文透露，房東以挑選房客為由問他體重，結果報上體重後以「地板會被踩壞」為由拒絕，讓男網友相當傻眼。

網友在臉書私密社團《爆怨公社》發文指出，他在591租屋網看到出租訊息，致電給房東想約定看房時間，這時房東問：「我還是需要針對房客做出篩選，請問你幾公斤？？」男網友回答「9Xkg」，沒想到房東神回：「9X歐，是這樣的，因為我這間房間是木頭地板，所以擔心體重太重的人可能會把地板踩壞，所以不好意思。」

▲房東因網友太重拒租。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



男網友說「知道房東會篩選房客，但我還是第一次聽說租房子要報體重的」，他認為如果因怕走路太重吵到樓下還能理解，但以「地板會踩壞」為由，還真的傻眼。「地板那麼容易被踩壞，我還不敢租勒」。

對此其他網友留言說「根本霸凌胖子嘛 拒絕往來戶」、「不接受單身男性 我覺得被霸凌」、「隨便一張床都馬超過100公斤」、「我房間也是和室地板，我老公一百多公斤踩了十幾二十年也沒壞過」、「神奇的房東，真的沒聽過這樣的，一般就是關於小孩或寵物..或是拜拜，抽煙這些問題，好險你也不租那」、「你想租的會不會是紙紮屋...」。

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