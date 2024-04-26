預售屋條件很讚…藏「1硬傷」還要下手？一票搖頭：再便宜都不買

▲原PO看了某間預售屋後很滿意。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者朱祖儀／綜合報導

現在房價越來越貴，不少人都希望買房可以「一次到位」。一名網友就說，最近在台中看到一間很滿意的預售屋，無奈只能選機械車位，讓他很傷腦筋，不知道該不該買下去？信義房屋專家認為，位在台中確實要好好想想，因為台中建案基地通常都很大，有其他平面車位可選，機械車位就不好脫手了。

原PO在Dcard發文表示，最近在台中南區看到一間還不錯的2房預售屋，權狀約26坪，格局也讓他很滿意。不過建商說如果要挑5樓，只剩下機械車位，且上層已經沒有了，僅有下層車位可供挑選。

雖然建商說機械下層車位也很寬敞，可以停休旅車，但因為這是他第一次買房，所以很猶豫，擔心如果未來想要脫手，這點可能成為硬傷，只好PO文求助「希望各位前輩能解惑，到底該不該下手買下去？」

▲原PO不知道要不要買機械車位 。（示意圖／記者許凱彰攝）



不少人看到後都搖頭表示，「機械下層不要，除非自己很久不開車，不然通勤每天上上下下耗時間，之前有段時間用機械式下層，從車出來的時候還撞到頭，再便宜也不要買機械下層，怨念超深」、「有疑慮就不要買，多看看幾間再決定」、「之前住的大樓房東買的是機下位，都要提早出門不然等車慢慢升上來、把車開出來再讓車位降回去，至少要花個10～15分鐘耶」、「你的猶豫就會成為下一個買家殺價跟猶豫的點，但同樣的也會有你這樣需求的人購買」、「台中人不是很喜歡機械車位，以後會不好賣」。

也有網友說，「地段好就不用怕啊，我也是買機下，但有總比沒有好，你確定你會賣房嗎？現在人怎麼感覺換房蠻容易的」、「機械只有保養費很煩而已，其他都可以接受，反正之後脫手還是一樣加價賣」、「機械車位真的不推薦，但如果地段不錯可以考慮，我家在台中西屯每次出租車位都立馬有人詢問」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在台中確實要擔心機械車位不好脫手的問題，因為台中和台北不一樣，建案的基地通常比較大，平面車位也比較多。而原PO這間只有機械車位，就代表基地小、車位不太夠，如果旁邊有其他平面車位的物件可以選擇，未來要脫手就不好賣了，且他會猶豫的點，別人也會卻步，需要好好想想再決定是否要下手。