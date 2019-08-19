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兒債清不完！劉泰英兒子「青山鎮」自宅法拍　債主9折價吃下

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▲▼劉泰英兒子所住的新北市新店區「青山鎮」別墅遭到法拍。（圖／翻攝自Google Map）

▲劉泰英兒子所住的新北市新店區「青山鎮」別墅遭到法拍。（圖／翻攝自Google Map）

記者張菱育／台北報導

曾有國民黨「大掌櫃」之稱的劉泰英，其長子劉昭毅、媳婦劉余怡瑤名下的「青山鎮」別墅遭到法拍，今日執行2拍，底價6106.2萬元，由陳姓自然人以約6445.5萬元得標。法拍業者指出，此次買方約以市價的9折入手。

該棟別墅為3層樓建築，共111.88坪，位於新北市新店區的「青山鎮二期」別墅，屋齡為8年，包含2個車位，目前由劉泰英的兒子與媳婦所居住。1拍時底價7631萬元，乏人問津；而2拍底價6106.2萬元，由債權人陳姓自然人，以約6445.5萬元入手。

劉泰英是前總統李登輝時代的國民黨「大掌櫃」，曾操盤多宗黨產交易案，其中指標豪宅「帝寶」的土地，便是由他經手完成交易。

這也不是劉家父子名下房產首度被法拍，今年6月劉昭毅就因積欠1200萬元債務，導致劉泰英在大安路一段的「仁愛大廈」7樓遭到法拍；而2015年劉泰英則因欠稅約1.2億元，其位於內湖康寧路的別墅也遭法拍。近期劉昭毅位於石門區的保護區土地，1拍底價1552萬元，將於8月20日執行法拍。

寬頻房訊發言人徐華辰分析，該別墅債務人為劉泰英的長子劉昭毅、媳婦劉余怡瑤，債權人則為台灣中小企業銀行、陳姓自然人，法拍原因為拍賣抵押物。根據去年實價登錄紀錄，「青山鎮」別墅累積有3筆交易，單價大多落在60~65萬元間，而此次得標單價約57.6萬元，也就是買方以約市價的9折入手。

關鍵字：法拍新北市新店別墅青山鎮劉泰英劉昭毅寬頻房訊

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