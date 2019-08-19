新莊工業宅賣區域價　屋主轉手賺百萬、2→3字頭

▲新莊「五工天廈」社區雖為工業宅，但今年有屋主轉手賺百萬元。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）



記者黃靖惠／綜合報導

一般工業宅房價多低於區域行情，但新北新莊「五工天廈」社區雖為工業宅，但命運大不同，有屋主轉手仍賺262萬元，且房價從2字頭，一躍而上3字頭。房產業者分析，工業宅房價通常低於區域行情1至2成，而該物件轉手能夠賺錢，除了與周邊絕佳的生活機能、便利交通有關外，再來緊鄰五股工業區、潛在租客多，租金投報率達4%，吸引置產族入場。

「五工天廈」社區位於新莊五工三路、新北大道口，屋齡13年，樓高7層樓，總戶數28戶，坪數規劃36～49坪，在新北產業園區內，緊鄰捷運機場線、環狀線新北產業園區站、興化公園，周邊多餐飲小吃店，生活機能完善。

實價登錄揭露，「五工天廈」今年4月6樓戶總價1100萬元出售，與當初屋主用838萬元入手價，相比之下，只持有6年賺262萬元，每坪房價23萬元，一路上漲30.2萬元。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，工業宅在市面上交易量占所有住宅大樓比例不到1成，且行情通常低於區域價格1成到2成，而該筆交易能達3字頭，已經到區域行情，推測應該與高租金報酬率有關，附近租金行情單坪1000元，換算投報率達4%，且此處生活圈飲食、採買機能俱全，緊鄰五股工業區、多潛在租客，附近租賃市場活絡。

陳炳辰認為，不少工業宅因捷運機能，輔以周遭生活環境走向商業化，利於出租的優勢，都能以相當區域行情價碼交易，顯然對於沒有貸款疑慮的民眾，看準交通及生活機能完整、管理良善的工業宅社區，富貴險中求，並不過份擔心發生爭議的風險。