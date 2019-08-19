謝金河：投資店面不再一本萬利

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李錦奇／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（19）天在臉書以「投資店面不再一本萬利」為題發文，指出台北市六大熱門商圈，除了西門町以外，其他商圈都出現店面空置的景象，買店面出租不再像是一本萬利的搖錢樹，如果業主還堅持高租金，可能會變成長期空置戶。

謝金河在臉書指出，他今天中午去國賓飯店演講，走路經過晶華酒店附近的商圈，這一帶看了卅幾年，過去都是名牌精品林立的熱門商圈，但今天中午走過這裡，沒有什麼人潮，更可能的是這裡很多店面貼上出租的紅色布條。晶華酒店內排隊吃下午茶的人龍，排得滿滿，但晶華酒店外的商圈卻冷清可怕。

謝金河說，這不只是晶華商圈獨有的景象，這兩天他到敦化SOGO百貨，正好路過忠孝東路的商圈，一整排好幾個店面待租，一整條馬路，突然空出好幾個空置的店面，這樣的惡性循環像傳染病一般蔓延。

謝金河說，台北市六大熱門商圈，除了西門町商圈，像天母，民生東路，師大，到東區，晶華商圈都出現這種店面空置的景象。柯文哲市長要求業主要降落，否則要課空店稅。最近麥當勞在永福樓的店，業主要求每個月漲價20萬，麥當勞表示無法接受，經恊商後，業主反降20萬，雙方共創雙贏。

謝金河指出，經濟型態改變了，網路經濟崛起，電商取代傳統零售業，再加上一例一休造成的成本加重，很多零售，小吃攤，小型精品店退場，這些年，夾娃娃機撐了一些場面，但整體來看，商圈式微已常態化，過去買店面出租是一本萬利的搖錢樹，現在回報率走低，如果業主堅持高租金，有可能變成長期空置戶，像他在晶華商圈看到有些店家紅色布條已經貼了很久，依然乏人問津。

▲財信傳媒董事長謝金河，在臉書發文，指稱投資店面不再一本萬利。（圖／翻攝自Facebook／謝金河）