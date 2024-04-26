資金潮錢進房市　台南豪宅租金報酬率上看5.6%

▲2023年台南租金最高的前5大豪宅，租金投報率最高達5.6%。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台股站上2萬點後上沖下洗，吸引資金潮乾脆獲利了結轉往房市，豪宅產品詢問度增高。以投報率來看，2023年台南租金最高的前5大豪宅，租金投報率最高達5.6%，頗具投資效益。專家指出，台南房價基期低，可做為抗通膨的資金停泊之處。

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住商機構彙整實價資料，盤點2023年台南市租金總價前5名豪宅，都位於安平區，且3個社區屬於永華路二段門牌。其中「龍騰領袖特區」頂樓戶，以租金總價10萬2401元，榮登「台南豪宅租賃王」，也是唯一月租金總價破10萬元的台南豪宅。

住商不動產台南永華加盟店店東王耀霆分析，前5名豪宅都位處台南市政特區、國平重劃區一帶，鄰近台南市政府、市議會，具有地段優勢，吸引不少建商進駐，為台南新興豪宅聚落，吸引在地換屋族群、南科科技新貴等高資產族群青睞。

且由於位處市政中心，高樓層能遠眺安平港海景，初估租金價位約每坪700~1000元左右，若為知名品牌建案，租金單價更可上達每坪1000~1500元之間。

▲2023台南豪宅租賃排行榜。（ETtoday製表）

若從投報率來看，租金總價前5名豪宅的投報率從2.8%起跳，其中「龍騰領袖特區」投報率更高達5.6%，頗具投資效益。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，台南豪宅相對總價基期低，加上出租投報率之高已可媲美商用不動產，吸引高資產族群長期持有，做為抗通膨的資金停泊之處。

再加上近期台南受惠南科效應，南科薪資水準提高，因此吸引不少外縣市科技新貴先「以租代買」入住豪宅社區，連帶推升租金行情，提高投報率。

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