ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

林志穎搶進「國美大真」帶動　鄰居求售開高價...房仲：還是要降一點

ETtoday房產雲

▲▼國美大真建物外觀、街景。（圖／記者宋良義攝）

▲台北市大直豪宅「國美大真」。（圖／記者宋良義攝）

記者張菱育／台北報導

藝人林志穎鍾愛的大直豪宅「國美大真」，近期出現鄰居戶拋售案，包括2樓與10樓戶，分別開價2億3500萬元、2億5980萬元，單價較原本購入價高出13~30萬元左右。房仲業者指出，屋主若將單價降至實價登錄行情，較有機會出脫。

《591房屋交易網》上刊登2筆「國美大真」待售案，其中高樓層的10樓戶開價2億5980萬元、133.46坪，每坪開價約185.7萬元；而低樓層2樓戶，則開價2億3500萬元、185.84坪，每坪開價約161.8萬元。

▲▼「國美大真」網路釋出待售案件。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

▲「國美大真」網路釋出待售案件，此為10樓戶。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

▲▼「國美大真」網路釋出待售案件。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

▲「國美大真」網路釋出待售案件，此為2樓戶。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

觀察過去實價揭露資料，10樓屋主於2015年以每坪約159.9萬元的價格入手，現在釋出市場銷售，等於開價每坪多了近30萬元；而2樓屋主則於2015年購入，每坪單價148.5萬元，此次出售每坪開價也多了約13萬元。實價揭露以來「國美大真」共有20筆交易紀錄，每坪單價在106.3~168.9萬元。

房仲業者指出，該豪宅釋出銷售，大多是原屋主做投資性質，屋況仍為毛胚屋居多，當初入手多為置產用，屋主若價格談到實價登錄的行情內，較有機會脫手。

「國美大真」位於北市大直重劃區的樂群二路巷弄內，1層僅2戶，共20戶住戶單純。住戶包括11樓頂樓戶的林志穎，2015年3月先砸2.3億元購入，每坪單價約168.9萬元，此筆也為該社區最高單價；隔壁戶於2016年9月由林志穎投資的曜昇星投資公司購入，總價2.29億元、每坪165萬元。其他還有6樓由陳茂強所屬的創軒投資公司購入。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，近1~2年以來，高總價不動產市場交易明顯回溫，尤其是屋齡較新、大坪數的豪宅，市場交易活絡，買方多是換屋需求居多，過去所住的20~30年舊屋，藉此時尋找條件佳、管理好的新大樓來「舊換新」。

關鍵字：大直豪宅國美大真林志穎591房屋交易網信義房屋

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

龍蝦+海膽醬超銷魂！台中人氣日式料理　還有明蝦焗烤米比薩

這次三天兩夜台中小旅行太充實，短暫的旅行卻有滿滿的回憶啊～真的是住好吃好，身為住在台北很久的人，真的有點想移居台中，只是工作機會跟台北還是有點落差。

1小時前

打造天空動物園！新竹國際風箏節8/24登場　還有夜光表演

今年新竹國際風箏節以動物為主題，將於8月24日、25日在新竹漁港舉辦，為南寮打造天空上的動物園。新竹市政府連續3年在風箏賽場舉辦國際風箏節，前2年吸引了超過15萬人次參與，今年再度邀請來自國內外8個國家、超過20個風箏團隊前來參加，響應市民最喜愛的動物園將在年底開放。

2小時前

炒烏龍Q彈、料多！台南巷弄內文青咖啡店　必點超夯咖哩飯

厝珈琲，這家咖啡店的咖哩飯近期很熱門耶～也是近期台南新開的咖啡店，結果太晚去了咖哩飯完售！還好我有先打電話過去詢問，當天還有販售另一款餐點烏龍麵，馬上帶著妹妹前往。

3小時前

比臉還大！高雄超狂脆皮蔥油餅　越嚼越香、加胡椒粉更夠味

喜歡吃蔥油餅的我們，喜歡到處找尋好吃的蔥油餅，上次在台南花園夜市 看到像炸蛋蔥油餅的餅皮讓人心動，後來我們在鳳山的新富路口愛國超市前，看到有家經營多年的北平李老爹蔥油餅小攤子，立馬停車來品嚐一番。

20小時前

每月只開放10天！中壢隱藏版甜點店　必點招牌胖胖費南雪

有愛吃的朋友真的很幸福，友人好不容易搶到Byby_husband的甜點內用時段，趕緊約我一起來吃這特別的甜點店，一個月僅開放約10天的時段，是間相當神祕且低調的甜點店，想吃真的要搶才能訂到內用時段，不過平常想吃的話也可以訂自取甜點，一切都是以Byby_husband的FB粉絲頁規則為主呦～

22小時前

在地人也愛吃！三重40年生炒羊肉老店　當歸羊肉湯能免費續湯

三重有很多家賣羊肉的名店，其中最常經過的就屬《天橋下北港李生炒羊肉》。民國66年創業，距今已超過40年歷史，是很多在地人從小吃到大的三重美食，炒羊肉、羊肉炒麵、羊肉湯、羊肉羹等各式熱炒，價格全落在150元以內，是個三五好友喝小酒，吃宵夜晚餐的好所在。

8/22 12:00

必點酒蒸蛤蜊！高雄日式餐酒館　明太子烏龍麵+半熟蛋超罪惡

驀然日式餐酒館是一家舒適溫馨的餐酒館，位於瑞豐夜市附近的街道裡，提供多種主廚創作的宵夜熱食，有日式丼飯、烏龍麵、炸物、熱炒、海鮮等選擇，搭配Bartender精心製作的調酒，可依餐點及顧客當日心情特調，是很適合吃美食放鬆的小天地。

8/22 10:00

尿液超臭！冒出「4大羞羞症狀」＝泌尿道感染了　女生患病率多8倍

夏天是泌尿道感染的好發季節，台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科黃建榮醫師提醒，天氣熱更要多補充水分、多排尿，並注意個人衛生，才能降低泌尿道感染的可能；若出現頻尿、解尿灼熱、排尿困難等狀況時，就要懷疑可能是感染所致，建議及早就診接受治療為佳。

8/22 09:02

好想交男友！心理專家曝「肉肉妹」為何沒人愛…妳也超有感嗎？

不知道由什麼時候開始，社會上吹起一股瘦就是美的風氣，不論男女，都把瘦和吸引力劃上個等號。亦因為這一個風氣，瘦身成為一眾男女茶餘飯後的一個熱門話題。這一個時候，只要是有關瘦身減肥的話，每個人都會有自己的一套指導，甚至裝起瘦身專家來。

8/21 21:01

一個人也能吃！台中四川乾鍋料理　還有特製炒飯超誘人

深愛吃辣的我們，一直以來都很喜歡麻辣、酸辣等口味的美食，不管是又麻又辣的四川麻辣鍋、重慶烤魚，或者酸酸辣辣的泰式料理都是我們的愛！甚至有時候連吃義大利麵，都愛選辣炒清香的口味。

8/21 17:00

買預售屋圓成家夢? 非學不可6折必殺術!｜20190506雲端最有錢ep25｜買屋 預售屋｜邱愛莉 廖麟鑫 羅右宸

讀者迴響

熱門新聞

用除溼機or電風扇吹乾浴室？網..

華王將歇業　原因直指家族內鬥

她自助洗衣「多出1條浴巾」噁炸

要租有管理員嗎？網推這2點：超..

買房「陽台開放式」怕衣服飛走　..

屋主兼差燙髮！媽勸…別買這間房

「社區存1000萬要幹嘛？」網..

沒看到冷氣水排出！她1句嗆爆客..

頂埔搬到土城　他開銷爽省15K

遇婚變、買方臨時反悔咬牙苦撐　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

衛武營登「2019年世界最佳景..

鳳山第2家星巴克刺激　大寮人喊..

用除溼機or電風扇吹乾浴室？網..

「國美大真」頂樓戶是林志穎　鄰..

學區宅不畏景氣劣勢最抗跌

買房「陽台開放式」怕衣服飛走　..

壁癌、海砂屋傻傻分不清？肉眼一..

凌晨2點聽見詭聲！女孩往床下一..

工業風米糕店　把傳統食物變潮了

遇婚變、買方臨時反悔咬牙苦撐　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366