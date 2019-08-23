林志穎搶進「國美大真」帶動　鄰居求售開高價...房仲：還是要降一點

▲台北市大直豪宅「國美大真」。（圖／記者宋良義攝）

記者張菱育／台北報導

藝人林志穎鍾愛的大直豪宅「國美大真」，近期出現鄰居戶拋售案，包括2樓與10樓戶，分別開價2億3500萬元、2億5980萬元，單價較原本購入價高出13~30萬元左右。房仲業者指出，屋主若將單價降至實價登錄行情，較有機會出脫。

《591房屋交易網》上刊登2筆「國美大真」待售案，其中高樓層的10樓戶開價2億5980萬元、133.46坪，每坪開價約185.7萬元；而低樓層2樓戶，則開價2億3500萬元、185.84坪，每坪開價約161.8萬元。

▲「國美大真」網路釋出待售案件，此為10樓戶。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

▲「國美大真」網路釋出待售案件，此為2樓戶。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

觀察過去實價揭露資料，10樓屋主於2015年以每坪約159.9萬元的價格入手，現在釋出市場銷售，等於開價每坪多了近30萬元；而2樓屋主則於2015年購入，每坪單價148.5萬元，此次出售每坪開價也多了約13萬元。實價揭露以來「國美大真」共有20筆交易紀錄，每坪單價在106.3~168.9萬元。

房仲業者指出，該豪宅釋出銷售，大多是原屋主做投資性質，屋況仍為毛胚屋居多，當初入手多為置產用，屋主若價格談到實價登錄的行情內，較有機會脫手。

「國美大真」位於北市大直重劃區的樂群二路巷弄內，1層僅2戶，共20戶住戶單純。住戶包括11樓頂樓戶的林志穎，2015年3月先砸2.3億元購入，每坪單價約168.9萬元，此筆也為該社區最高單價；隔壁戶於2016年9月由林志穎投資的曜昇星投資公司購入，總價2.29億元、每坪165萬元。其他還有6樓由陳茂強所屬的創軒投資公司購入。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，近1~2年以來，高總價不動產市場交易明顯回溫，尤其是屋齡較新、大坪數的豪宅，市場交易活絡，買方多是換屋需求居多，過去所住的20~30年舊屋，藉此時尋找條件佳、管理好的新大樓來「舊換新」。