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亞洲新灣區成新飯店一級戰區　日籍品牌也跨海參一咖

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▲▼日商亞灣蓋飯店。（圖／高雄市都發局提供）

▲日商大和房屋工業將在亞洲新灣區推出日系飯店，預計明年可以動工。（圖／高雄市都發局提供）

記者陳建宇／高雄報導

高雄老牌飯店華王大飯店上周才宣布自11月起停業，但今天就有新血將加入高雄旅宿業，日商大和房屋工業將在亞洲新灣區中山二路、林森四路口興建1棟日系飯店及1棟集合式住宅，預計明年就能開始動工。周邊房仲業者則認為，亞洲新灣區還是需要有產業進駐，新飯店才有機會生存。

日商大和房屋工業今天拜會高雄市政府都發局局長林裕益，表達看好高雄投資發展潛力，並洽談了解開發建設的流程配合事宜，期能加速興建營運。都發局指出，該開發案規劃興建2棟建築物，分別為臨中山二路、地上21樓的「日系飯店」，以及臨文林街、地上29樓的「集合住宅」，住宅將採飯店式管理等級，6樓設有空橋與飯店相互連通，住戶將可以使用旅館的泳池及服務設施。

根據開發商大和房屋工業表示，目前開發案已完成建築設計，提送高雄市都市設計通過審議後，預計明年即可動工興建，於2023年飯店可開始營運，住宅也能開始銷售，投資金額超過60億元，預期創造300個就業機會。

▲▼日商亞灣蓋飯店。（圖／記者陳建宇攝）

▲「遠雄THE ONE」已經開始外觀拆架作業，該案1~16樓是遠雄悅來飯店。（圖／記者陳建宇攝）

但該區段其實已有許多飯店卡位，例如該開發案正對面就是「晶英國際行館」，而位於中華五路、新光路口的建案「遠雄THE ONE」，其1~16樓將是遠雄悅來飯店。另外，高雄市圖總館旁由台灣人壽投資的總圖二期BOT案也規劃了飯店，加上海霸王入主在85大樓的君鴻酒店，區域內等於新飯店大爆滿。

這麼多飯店要靠哪些人來支撐？住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞表示，亞洲新灣區即將完工的2個公共建設——港埠旅運中心和海洋文化及流行音樂中心，都可望帶來國外的旅客，另外如世貿展覽館舉行國際型展覽時，國外廠商也有住宿需求。但江炳賞指出，最重要的是亞洲新灣區的產業發展，若能吸引更多國際大廠進駐，對區域內的房市和旅宿業都會有極大幫助。

關鍵字：高雄亞洲新灣區大和房屋工業飯店港埠旅運中心流行音樂中心遠雄台灣人壽

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