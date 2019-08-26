亞洲新灣區成新飯店一級戰區　日籍品牌也跨海參一咖

▲日商大和房屋工業將在亞洲新灣區推出日系飯店，預計明年可以動工。（圖／高雄市都發局提供）

記者陳建宇／高雄報導

高雄老牌飯店華王大飯店上周才宣布自11月起停業，但今天就有新血將加入高雄旅宿業，日商大和房屋工業將在亞洲新灣區中山二路、林森四路口興建1棟日系飯店及1棟集合式住宅，預計明年就能開始動工。周邊房仲業者則認為，亞洲新灣區還是需要有產業進駐，新飯店才有機會生存。

日商大和房屋工業今天拜會高雄市政府都發局局長林裕益，表達看好高雄投資發展潛力，並洽談了解開發建設的流程配合事宜，期能加速興建營運。都發局指出，該開發案規劃興建2棟建築物，分別為臨中山二路、地上21樓的「日系飯店」，以及臨文林街、地上29樓的「集合住宅」，住宅將採飯店式管理等級，6樓設有空橋與飯店相互連通，住戶將可以使用旅館的泳池及服務設施。

根據開發商大和房屋工業表示，目前開發案已完成建築設計，提送高雄市都市設計通過審議後，預計明年即可動工興建，於2023年飯店可開始營運，住宅也能開始銷售，投資金額超過60億元，預期創造300個就業機會。

▲「遠雄THE ONE」已經開始外觀拆架作業，該案1~16樓是遠雄悅來飯店。（圖／記者陳建宇攝）

但該區段其實已有許多飯店卡位，例如該開發案正對面就是「晶英國際行館」，而位於中華五路、新光路口的建案「遠雄THE ONE」，其1~16樓將是遠雄悅來飯店。另外，高雄市圖總館旁由台灣人壽投資的總圖二期BOT案也規劃了飯店，加上海霸王入主在85大樓的君鴻酒店，區域內等於新飯店大爆滿。

這麼多飯店要靠哪些人來支撐？住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞表示，亞洲新灣區即將完工的2個公共建設——港埠旅運中心和海洋文化及流行音樂中心，都可望帶來國外的旅客，另外如世貿展覽館舉行國際型展覽時，國外廠商也有住宿需求。但江炳賞指出，最重要的是亞洲新灣區的產業發展，若能吸引更多國際大廠進駐，對區域內的房市和旅宿業都會有極大幫助。