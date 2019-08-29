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影／用凶宅說故事！他專賣凶宅　直言「你腳下踩的都是墳墓！」

ETtoday房產雲

記者張菱育／綜合報導

通常大家聽到凶宅，都避之惟恐不及，但是21世紀不動產七期河南加盟店沈政興，認為凶宅一點都不恐怖，要他自己去住，也沒問題！「畢竟國外有那麼多百年古堡，住這麼多年也不知道往生多少古堡主人了？所以住這樣的房子一點也不恐怖，反而安全最重要！」他接受《ETtoday新聞雲》專訪，並挑戰一口氣答完10道凶宅題，讓大家了解凶宅是不是真的那麼恐怖？

▲▼ 2019.08.2621世紀不動產七期河南加盟店沈政興人物專訪 。（圖／記者黃國霖攝）

▲21世紀不動產七期河南加盟店沈政興。（圖／記者黃國霖攝）

1. 有沒有遇過特殊體質的客人？

當初有聽說有些客人特別敏感，但我後來發現有些是心理作用，告知完之後就有一個預期心理，來看了之後覺得，「噢！真的有鬼！」嚇得要死，但其實該客戶幾年後，很後悔當時沒有買，覺得可惜沒買到便宜屋。

2. 有沒有看見過靈異事件？

沒有，但是有聽說很多有的沒有的案例，但是我覺得你心中的愛只要夠滿、希望夠滿，其實很多東西不會把你心中的陰影面跟恐懼帶出來。

3. 做凶宅的房仲會賺錢嗎？

不會！其實像我們賣高級住宅或是電梯別墅這些才是真正賺錢的，還有賣土地，但如果碰凶宅，這個經紀人是很優秀的，因為他勇於挑戰，而且協助這個負責人，把他的創傷變成一個溫暖故事流傳下去，我覺得是一個很負責任的表現。

4. 自己在帶看的時候，會不會放護身符在身上？

沒有！我不會放這樣的東西，你只要心裡沒有做什麼虧心事，那你都常在做善事，你的陽光面是多的，就沒有什麼好害怕的。

5. 看凶宅之前要做什麼準備？

買方要準備錢，因為凶宅是不能貸款的，那我們經紀人部分，因為這個是受託物件，我們每個東西都是很認真去負責，所以是平常心看待。

6. 你覺得凶宅可以住人嗎？

凶宅可以住人！其實我們回到遠古時代，四處都是墳墓欸，現在大家還住得很開心，而且還變高級住宅。

7. 是不是很多人只想體驗凶宅而已，沒有要買？

其實我經手2間，「剛好都是搶購欸！」所以我比較沒有遇到你講的部分，他們都是真的要買，而且都是2、30組。

8. 什麼樣的人會買凶宅？

有三種，第一種是等都更的人，第二種是想要他的土地持分，第三種是比較弱勢的，錢沒有那麼足，那只想要有一個自己的家，怕以後屋主不願意租房子給我，找不到房子。

9. 買凶宅可以比市價便宜多少？

大概7~8折，但是還要看它是否位於市中心，如果在精華區，它的價位會好一些，那如果它又在都更的範圍裡面，它的價值會更好。

10.你自己敢住凶宅嗎？

敢！我覺得你心裡是有愛、有希望，把房子弄漂亮，其實都是沒有問題的，像國外百年房子都有死過人，還有像我們踩的每個角度，每個地方都是墳墓欸！我們還是走得很開心啊！

另外，沈政興還分享，之前有個委託物件在中興大學附近，到現場後，同行的學姊突然覺得頭痛、關節也很痛，所以他們趕快離開現場，後來去凶宅網查，是一個13年前，中國醫藥大學學生、星光大道歌手，還有一位被通緝嫌犯的三角戀，因感情因素，所造成的分屍案件。

沈政興日後也跟屋主討論，應該把過去有凶殺案的情況如實告知買方，後來該凶宅有順利成交，並以8折價出售，總共5間套房，月租可收4萬元左右。

關鍵字：凶宅房仲快問快答21世紀不動產

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