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到阿伯家幫忙！電鍋蓋一掀「大蟑螂起飛預備」嚇歪　結局超反轉...她震驚了

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▲到府做家務！電鍋蓋一掀「大蟑螂起飛預備」嚇歪　結局超反轉...她震驚了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲老伯真是深藏不露阿。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名居服員日前到一位老伯家，進行家務協助，怎料在廚房檢查時，她剛掀起電鍋蓋，就發現裡面有隻大蟑螂，還一副「預備起飛」的動作，崩潰的她立刻大叫呼救，而後續發展更是完全出乎她意料。

居服員在「爆廢公社公開版」娓娓道來，當天她去阿伯家服務，過程中，她進廚房檢查，並掀起電鍋蓋，想看內部是否乾淨，沒想到印入眼簾的是，一隻活跳跳大蟑螂，還振翅快要飛起來的樣子。

▲▼打蟑螂,小強。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲很多人都是用拖鞋打蟑螂，用「電鍋蒸」還是頭一次看到。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

她心裡一震，害怕地呼叫阿伯，「只見他緩慢的從客廳走到廚房，老神在在的舀了一杯水，倒進電鍋，然後按下開關」，同時，對方還以一種「很滿意」的眼神看著電鍋。

原po見狀，似乎有「瞬間毀三觀」之感，不禁顫抖地說，「他是在...蒸蟑螂？他處理的方式是把牠蒸了，內心好崩潰。」看完老伯祭出的詭異高招，網友們紛紛回應，「蟑螂的100種死法」、「聰明絕頂」、「阿伯好猛，我會想要直接回收它（電鍋）了」、「阿北表示：不怕不怕我們中午加菜」、「哈哈哈哈換作是我，我也會這樣做」。

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關鍵字：電鍋蟑螂居服員爆廢公社公開版

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