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南韓收回12處美軍基地！將蓋公共住宅與醫院　總面積達汝矣島一半

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▲▼駐韓美軍同意歸還首爾市龍山基地土地給南韓政府，圖為該基地入口（圖／達志影像）

▲駐韓美軍同意歸還首爾市龍山基地土地給南韓政府，圖為該基地入口（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政府今（11）日透過與美國召開第201次《駐韓美軍地位協定》（SOFA）視訊會議，收回包括首爾市龍山區、京畿道、大邱、江原道太白等12處美軍駐韓基地，總面積共達146萬5千平方公尺，大小相當於汝矣島的一半，預計部份腹地將用於興建公共住宅、公園、中央傳染病專科醫院。

根據《韓聯社》報導，南韓國務總理秘書室國務調整室第1次長崔彰沅（최창원）於11日在國防部召開記者會時表示，一旦返還基地時程延遲，會造成地區在經濟與社會層面上面臨困難，因此雙方均致力於儘速推動返還基地程序，同意歸還12處駐韓美軍基地。

此次歸還的12處基地包含首爾市龍山區周圍的龍山基地、美國第8軍團使用的金營（Camp Kim）、第8軍團宗教休憩所、西冰庫腹地、京畿道東豆川市墨比爾營（Camp Mobile）部分土地、京畿道議政府市傑克遜營（Camp Jackson）、京畿道城南市高爾夫球場、江原道太白市必勝射擊場、大邱市沃克營地（Camp Walker）直升機場、慶尚北道浦項市海軍派遣隊等。

▲▼南韓政府多次與駐韓美軍協商，陸續取得對方返還首爾市龍山區內的基地。（圖／達志影像）

▲南韓政府多次與駐韓美軍協商，陸續取得對方返還首爾市龍山區內的基地。（圖／達志影像）

駐韓美軍與南韓協商後，選定共80處基地須返還給南韓，其中先前已完成56處基地返還，今年返還12處，只剩餘12處基地尚未完成返還。

南韓與美軍雙方預計將會在之後針對營區環境汙染責任歸屬、強化現有營地環境保育等議題進行協商。

根據韓媒《朝鮮日報》，龍山基地至今已有138年歷史，可追朔至朝鮮王朝末期1882年「壬午軍亂」時，清朝袁世凱軍隊在此地駐紮，此後日軍也曾在該處駐紮，直到美軍使用龍山基地。

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