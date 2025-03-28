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永康富都心復國商圈　「陶喜琢悅」營造安全與奢華居住願景

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲陶喜開發建設投資興建的「陶喜琢悦」為地上20層的高樓建築。（外觀示意圖／陶喜建設提供）

文／陶喜建設提供

復國商圈交通樞紐交匯，無縫連結永康與台南未來發展

永康區復國商圈地理位置精華路線交錯，下銜東區平實重劃區，上接永康區東橋重劃區，近大灣與仁德雙交流道，更擁有未來捷運藍線、鐵路地下化與捷運化等話題，復國商圈將成永康「富都心」。

而由陶喜開發建設投資興建的「陶喜琢悦」，基地位置定錨復華三街與復華五街口的潛力熱點。地理位置優越，交通路網發達，無論是生活機能或未來發展潛力，都有相當的優勢。

商業與教育雙重賦能，成就永康區綜合發展新高地

復國商圈受東區蛋黃區商業賦能，近享南紡夢時代與國賓影城娛樂機能，近水樓台的重大建設還有全市最大的公共圖書館—位於永康區康橋大道的台南市立總圖書館，文教環境有永信國小、永仁國中、南大附中、崑山科技大學，環繞豐富且完善的教育資源，就近就學不是口號，真的便利可行。

復國商圈為一個集商業、文教、休閒於一體的繁華區域，週邊擁有豐富教育資源，能夠輕鬆享受「就近就學」的便利，是一個融合現代商業、休閒娛樂與文化學習功能的理想生活圈，便捷的生活定位提升了復國商圈的活力與吸引力。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

鄰近東區平實重劃區的復國商圈，近享南紡夢時代與國賓影城娛樂機能。（圖／陶喜建設提供）

獨立的邊間設計，隱私與通風兼顧的奢華生活空間

「陶喜琢悦」為地上20層，地下5層的高樓建築，應用雙核柱耐震系統工法，是一種專高樓層強化使用的新型複合式強柱專利工法，以雙核心環繞箍筋取代傳統箍筋，形成環繞核心區與外圍區相互增益力量的構造，提昇柱體強度及韌性，陶喜建設透過甲級營造高標準建造技術，超越國家耐震標準設計，每一步施工都嚴格管控。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

「陶喜琢悦」應用雙核柱耐震系統工法打造抗震健康宅。（圖／陶喜建設提供）

位於永康市中心的「陶喜琢悅」，是一座兼具現代化設計與頂尖建築技術的高樓層住宅，在內部空間規劃上，「陶喜琢悅」是每層規劃4戶獨立邊間的豪華建築格局，重視住戶的隱私與採光舒適，廚具方面採用了頂級的FENIX面板，並搭配SAKURA洗碗機和飛雨瀑布水槽，讓居家生活更加便利與高效。

另外，「陶喜琢悅」在健康與環保方面也做足了功夫，設置BWT全棟淨水；衛浴使用TOTO品牌，配有 VAF新風機；公共電梯採用免觸式防護電梯＋SHARP醫療防等級電梯抗菌淨水機，充分考慮到住戶的健康需求。休閒設施除接待大廳、交誼廳、閱覽室、健身房、兒童遊戲區、信箱區、曬被區以外，特別規畫中庭花園，打造永康市中心的綠色花園住宅。為追求高品質生活的家庭和投資者提供理想的選擇。

►「陶喜琢悦」

格局｜3房 （34坪、36坪、40坪）

接待會館：台南市永康區中華路307號

貴賓專線：(06)311-1788

建案網址：https://fbs.tw/C1

關鍵字：陶喜琢悅陶喜建設台南永康富國商圈平實營區東橋重劃區

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