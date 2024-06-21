14期稀有巨蛋綠園道藝墅　30年經驗打造頂奢「ANEW」新世界

​​▲深耕30年的聖家鑫建設在14期榮德段推出豪墅新案「ANEW」。（圖／業者提供）​

記者陳筱惠／台中報導

台中房市明星熱區「14期重劃區」腹地403公頃，光以土地面積就堪比一個行政區，低密度、高綠覆、大型重磅建設加持下，開發商各展拳腳推出別具意義的品牌代表作，讓未來的14期身價遠不只繁華可期。​

​​14期由6大段別組成，由西到東、南到北來看分別是仁平段、敦和段、榮德段、洲際段、環中段、美和段，每一個段別都包圍著已具備生活機能的11期重劃區，在馬蹄形的畫布上，各自精彩。​

​​▲14期西側榮德段、敦和段擁有地利位置，​​鄰​​14期重劃區大型建設，同時更能享有水湳經貿園區願景。（圖／​​取自台中市政府​​）​

​​不過論靠近北台中另一大型重劃區「水湳經貿園區」，14期僅西側榮德段、敦和段擁有地利位置，不僅穩坐14期重劃區大型建設，同時更能享有水湳經貿園區願景，尤其是榮德段在交通位置鄰近74號快速道路，極具戰略地位。​

​​深耕30年的聖家鑫建設，從七期、八期等精華區尚未發展成繁華都心時起家，精準的選地哲學，再次​​佈​​局14期最美的一條路、坐擁兩側綠蔭園道的榮德路，推出極具特色的頂奢藝墅「ANEW」。​





​​▲地段上享盡繁華、​​環境​​上卻極盡靜謐，聖家鑫建設總經理陳建宏（右2）選地眼光精準。（圖／記者陳筱惠攝）​

ANEW」座落在步行約5分鐘，10月已決標、拼年底動工的台中大巨蛋旁，正臨40米榮德園道，散步約1分鐘可達面積有8494坪、也是14期單一公園面積最大為「公34」公園，若沿著后庄北路直駛約5分鐘，就是北台中未來金融、商業行為最發達的水湳經貿園區。​

​​地段上享盡繁華、路段上卻極盡靜謐，榮德園道上林蔭更被譽為14期的草悟道，聖家鑫建設總經理陳建宏說：「聖家鑫建設30年的經驗，從土地購買、規劃、銷售、興建、交屋、售後服務，全都由公司一條龍，細膩服務領先於一般公司。」​

​​每個建物都當成自己要住的心態去規劃、去施工，說起來簡單做起來難度相當高，陳建宏自傲表示：「就像我們一路堅持的『人車分道』規劃。」據了解，陳建宏與公司高層們也都住在聖家鑫蓋的房子，對自家產品相當有信心。​

​​對於「人車分道」的概念雖然簡單，但施工上難度高，對於營建費用的提升，更是看不見得隱形成本，建商多做了地下室，每家每戶的汽車，可以直接走汽車專用道通往自家樓下，更能提高社區行人的安全與視野景觀。​

​​▲「ANEW」此次在外觀設計上大膽採用格柵的建築語彙，搭配​​拼貼​​不同異材質​​體現極具特色的設計風格。​​（圖／業者提供）​

​​聖家鑫建設工務部副總分析，「ANEW」的人車分道從機電室、抽風等硬體設施開始，更規劃滯洪池系統，採用雨水回收利用。值得一提的是​​，地下室​​貼心設置廁所的空間，細節與施工極富考驗，也是30年經驗下，對於使用者來說，不能因成本被捨棄的一環。​

​​「過去沒有機會採用的規劃，此次將新的元素全都納入『ANEW』。」聖家鑫建設特助陳樺說。​

​​長年旅居國外的陳樺，替30年老牌的聖家鑫建設帶進世界觀，打破豪墅原本的面貌，此次在外觀設計上大膽採用格柵的建築語彙，搭配不同異材質如鍍鈦鋁可顯示輕盈時尚，淺色石材的溫潤，在拼貼上出現反差感，也讓極端的材料可完美融合。​

​​▲長年旅居國外的聖家鑫建設特助陳樺（右1），替30年老牌建設帶進​​嶄新國際眼界​​。（圖／記者陳筱惠攝）​

陳樺認為：「我們能不能做一些不一樣的東西？讓『ＡＮＥＷ』不必淪為價格上的比較，​​是成為一件藏品，而非商品，讓整個建築格調是很優雅的。」​

​​深耕半甲子的聖家鑫建設，選在台中話題豐富度最高的14期重劃區，絕佳地段結合好的理念，提升品牌意識，打破對傳統建築的認知；在廣大的14期中在​​僅佔4.89％的「住一」​​土地中，​​「ANEW」以新富的生活思維，規劃每一層樓都是一個獨立空間，能夠逐層規劃，私密起居、招待所、藏品室，品酒室等各式自由規劃的空間，在珍稀的土地中，以更大的彈性及高端的規劃滿足富人最佳的生活型態。​

​​▲「ANEW」以國際視野，頂奢品味，打造新富奢旅心極墅。（圖／記者陳筱惠攝）​