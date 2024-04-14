「頭款+月還款都夠」要All in存款直上2千萬房？網一面倒：別再問

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

買房前需要考量的條件很多，應該如何做抉擇？一名網友透露，最近試算存款，足夠支付頭期款和日後的房貸，但不知道是否要All in存款直上2000萬的房子，還是應該留一些備用金，買1500萬的房子就好？文章曝光後，許多網友勸衝下去，「錢夠就直上」。

「錢夠的話要一次到位嗎？」原PO在PTT發文發問，如果是在頭期款和月還款都足夠的情況下，是否要All in存款買2000萬的房子還是應該選擇1500萬的物件？他透露，自己完全不懂投資股票，也沒有買過美債，只會買一些ETF，因此好奇存款應該全部投入買房，還是應該留一點繼續投資？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



不少人看到後狂喊衝了，「如果你剩下的錢是想去買股的話，那建議你直接All in」、「能力夠一次到位，不然之後會想說怎麼當初沒直接買大」、「直上啊，不然到時候換也麻煩」、「買大不買小，除非負擔不起」、「有錢就直上」、「買下你未來防通膨存錢筒，無價」、「能夠負擔就一次到位別再問了，若干年後你要換屋還不是要被吃到坪數漲幅價差，除非你一輩子不換房」、「直上，自住空間不夠會很困擾，以後想換大也不容易」。

還有網友分享經驗，「自住就是直上，當初我買房時堅持買三房平車，那時一堆人勸我幹嘛不買兩房、不要車位，未來有需要再換就好，結果當初買三房平車的價錢現在連間兩房都買不到了，更別說現在房子越蓋越小，一堆都是小坪數硬隔的三房，很難找到當初這種格局跟大小的三房新屋，冷氣我也是直接裝冷暖，熱水器裝強制排氣型，事後都證明當初選擇是對的」。

但也有人指出，「還是留點現金好，不然要是有沒估計到的開銷怎麼辦」、「慎慮，我買超乎我能力的物件，現在真的連確診都不敢請假」。