怕畫質不好…妹子猶豫「該牆壁投影or買電視？」　網全推1物

▲女網友考慮要買電視，還是留一面牆投影就好。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者郭卉寧／綜合報導

許多人在家追劇時，會連接到大螢幕，讓觀影體驗更享受。就有一名女網友表示，自己正在考慮是否不買電視，在家中留一面牆做投影就好，但又擔心色彩、畫質等問題，因此十分猶豫。對此，不少網友都建議，可以買好一點的投影機。

原PO在Dcard發文指出，因為朋友推薦投影式螢幕的觀看體驗比較好，所以打算不擺電視，改成在家中留一面牆壁投影，但又覺得電視螢幕的色彩較鮮明，比牆壁投影來得精緻，因此有些猶豫，決定上網詢問意見，「是否要留一面牆壁投影，不購買電視呢？」

貼文曝光後，大部分網友都勸退，只有少數認為要留牆壁投影，「電視好+1」、「電視好多了」、「畫質會影響電影的震撼效果喔」、「投影很爛，燈太亮或白天直接GG」、「我自己是客廳放電視，主臥放投影機」、「如果放在房間晚上睡前看好像不錯」。

但也有人認為，如果預算夠，可以買好一點的投影機，「你口袋夠深的話，可以用投影機」、「投影機，雷射電視白天畫質根本拉機，貴又爛」、「養寵物建議投影機，沒養寵物買電視」、「朋友家投影機效果很讚、結果一台17萬」、「我就喜歡投影機，看電影跟在電影院一樣，畫質不會差，3萬以上的機型就不錯了」。