預售屋還沒好！急住「要租屋or再買一間」　過來人曝經驗：更划算

▲原PO猶豫要租屋還是再買一間成屋。（示意圖／取自Unsplash，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

婚後若不打算住在娘家、婆家，勢必得租屋或買房。近日有網友發文表示，他和女友已經買了預售屋，不過交屋時間在3年後，兩人這段時間應該租屋，還是再買一間成屋？貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「結婚要租房還是再買房」為標題發文，提到他和女友前陣子買了一間預售屋，預計3年後交屋，不過兩人沒多久後就要結婚了，所以很快就得搬到外面住。

因此，原PO便徵求大家意見，在這樣的情況下，這段時間應該先租屋，還是再買一間小坪數的成屋？兩人目前有200萬元的現金，可以用來繳頭期款，不過他們現在仍在存工程款和未來交屋的房貸。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「先買小房，預售屋蓋好再把小房賣掉」、「租吧，兩間房貸不覺得太硬嗎」、「我會用租房來等預售屋」、「先租就可以了」。其中還有人點出關鍵，「現金流算得過就買」、「看你的現金流跟收入吧，陸續的工程款，以及到時交屋時費用、初期裝潢大筆費用夠不夠用」。

也有網友分享經驗，「跟你一樣狀況，目前預售屋還在蓋，但我們是買一間兩房小房先撐過渡期，小房有先看好漲勢潛力才買。總之雙北房租貴，這樣算過比交房租划算」。