鄰居嬤突然「要贈500萬房」給他！開1條件…眾人羨慕了

▲原PO都叫鄰居阿婆為阿嬤。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我家附近有個阿婆，我都叫阿嬤。」有網友發文表示，鄰居阿婆已經快90歲了，因為沒結婚、無子嗣，也沒有別的親人，有做不來的事，或者要去醫院時會找他幫忙。最近，阿嬤突然說，希望把價值500萬的房產留給他，並提出1要求，讓他不禁在「匿名2公社」求助該怎麼辦？

這位網友文中表示，鄰居嬤已經快90歲了，因為年輕時要照顧弟妹，所以沒有結婚，也就沒有小孩，可如今弟妹都沒了，剩自己一人。他透露，雖然沒有親人照顧，但阿嬤目前還可以自理生活起居，「有遇到做不來的，或者要去醫院，她才會來找我。」

「現在問題來了。」原PO說，某天阿嬤突然找他，沒想到整個超展開，因為對方打算把價值500萬的房子留給他，令他瞬間嚇一跳。原PO坦言，自己只是個平凡人，看到阿嬤要送他500多萬的房子，真的很心動，但並沒有答應下來，「我會怕，不知道會不會招來麻煩。」

▲阿嬤希望把房子留給原PO。（示意圖，與本新聞無關／記者黃孟珍翻攝）

求助網友指出，其實阿嬤有開條件，不過也就只有一個要求，「她以後往生了，在我有生之年，她的忌日和掃墓節（清明節）都要拜她」，那房子就是他的。原PO直呼，為了孩子真的很想答應，但又怕惹麻煩。

貼文一出，其他人都羨慕不已，但也直誇是原PO善良，給出建議，「你帶她去法院、律師事務所或民間公證人那裡辦個遺囑公證，這樣以後就不會有麻煩了」、「先去辦理遺囑公證，然後把這位阿嬤接到家裡來住，讓她可以安享晚年，你也盡點孝道，等阿嬤走後，答應她的事絕對要做到。」