土地公的聖筊！　包租婆砸6千萬買大安區預售屋滾上億

▲位於宜蘭的四結金身土地公，是小彤的守護神，保佑她投資北市預售屋，至今市值翻倍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

對包租婆小彤來說，宜蘭四結金身土地公是她的守護神。這天她來到廟裡點香拜拜後，回到正殿的金元寶求發財金，「我喜歡錢多多，所以我都把整座金元寶摸透透，再向內把財氣收進來，讓錢進口袋！最後隨喜投入香油錢，跟土地公請回一枚錢母金卡。」來土地公廟好像在逛自家灶腳，求錢母的流程，小彤再熟悉不過。

12層樓高的金身土地公，小彤站在公婆家中庭院就能與祂對望，彷彿一直被庇蔭著。回憶十多年前草創公關公司過程艱辛，小彤從公婆家轉個彎走進廟裡，「我合掌祈求土地公保佑我賺錢，賺了錢一定捐錢做公益。」沒想到，回台北的隔月，公司廣告代理業務當月營業額，竟衝破千萬元創新高，超狂業績也令同業嘖嘖稱奇。

「從此以後我每個月都捐個2、3萬元，每年再捐30萬元給土地公做公益，後來廟裡的會計索性在辦公桌的玻璃墊下，壓著我的姓名、地址，她說收到善款時，寫收據比較快！」小彤轉身帶我們走向後殿，指著銅鐘上的人名，「你們看！楊美惠就是我啦！」

投資房地產，土地公也超給力，助攻小彤拿下大安區黃金屋，十年翻倍賺。當時大安區預售案爆出2億元的資金缺口，建商找上小彤出資6千萬元，小彤看著設計圖就愛上這個房子，「坐落於台大附近的黃金地段，鬧中取靜，未來增值性強。」

出資6千萬等於是最大股東，小彤向建商爭取，換來一間1樓的60坪房子，再附庭院40坪，「台北市中心能有這麼大的居住空間，真是蛋黃區中的黃金屋，雖令人心動，但又很猶豫，我開醫美診所才投資3千萬，現在竟要付現金6千萬，給一家名不見經傳的小建商？實在太冒險。」那時她還問老公，「如果有天6千萬元飛了，我們能不能活？」老公一字回答「能！」但小彤仔細研究了2個月，依然下不了手。

「我是個沒耐心的人，從不擲筊的，拋下去只是機率問題，覺得浪費時間，我都直接跟土地公交涉，事成，我就捐錢。」但這次走在茫然的十字路口，她決定擲筊問事，「人生第一次擲筊，最開心的是土地公說OK！可以買！」擲出聖筊後，更加堅定信心，小彤以6千萬注資建商，花了5年時間、在2019年完工，小彤住進1樓新屋，有自家花園和後陽台約百坪空間，以目前實價登錄行情來看，小彤家的市值早已破億。

用現金掃貨買屋，小彤是坐擁台日蛋黃區14屋的億萬包租婆，這天來拜拜，她透露最近去日本，在六本木又敲定2間房子，她把廟裡金豬全身都摸遍，嘴裡喃喃唸著，「摸豬頭、賺錢起大樓，摸豬嘴、招財添富貴⋯」小彤說，3月即將交屋，年初要飛日本點收，看看哪些要客變，希望土地公保佑順利。

更多鏡週刊報導

【走春拜財神3】達人阿福拜財神爺增投資勇氣 去年賣中國買市值型ETF時機超完美

【走春拜財神4】超業高秀蜂跪拜關公度低潮 入行第10年年收速破350萬元

【走春拜財神1】金龍年從頭旺到尾 達人帶路拜財神補財庫