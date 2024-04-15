租屋8年！婆家有2間空房間「要住進去嗎」　過來人點出1關鍵

▲婆家現在有2個空房間可以住。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我該怎麼做？」一名女網友發文表示，當初因為妯娌間常鬧不合，所以她和老公、小孩已經在外租屋8年了，不過「現在他們買了房子要搬出去了」，所以婆婆就要他們一家三口搬回婆家住，大家對於此事怎麼看？貼文曝光後，掀起討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她和老公、小孩已經在外租屋8年了，「當初是因為跟妯娌吵架、不合，現在他們買了房子要搬出去了，家裡（指婆家）有兩個房間是空的」。

原PO透露，因為她只有生一個小孩，所以婆家空出的兩間房間正好能讓他們3人住進去，「婆婆要我們搬回去住，我該怎麼做？回去住存錢買房子，還是有更好的方法？」

貼文一出，不少網友都擔心會有婆媳問題，「如果是為了省錢回去住，將來若再碰到不愉快的事要搬離，又是一場紛爭，還是自己想清楚吧」、「要確認你和婆婆的關係」、「在外住八年了，你回去應該會跟婆婆有新的問題」、「先了解他們的搬出去的原因吧！如果是婆媳問題，那麼你回去只是跳坑而已」、「不要搬回去，住ㄧ起一定會有摩擦的」。

還有網友則回應，「我覺得既然已經搬出來住了，就不要再搬回去，除非經濟條件不允許」、「跟婆婆說：空房可以出租，讓她賺零用錢」、「同住也要補貼生活費吧？不然我不好意思」。