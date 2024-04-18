1380萬調降30萬　一約看「秒漲100萬」他怒找下間！內行逆風

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有買房族近日在網上看到一個12月的物件，因為對方都沒有更新，他就致電詢問是否還有要出售，想約時間看房。沒想到過兩小時再看一次，價格竟然調漲100萬。更傻眼的是，本來明明是調降掛售，這一漲，他無言地果斷放棄，「再去看下一間了，這間就留給盤子」，引發話題。

一名網友在「買房知識家」發文，無意間看到一個12月的物件，但網上資訊沒有在更新，他就打電話過去詢問賣出去了沒，並約了時間看房。豈料，「兩小時後上去看，發現調漲100萬」，更傻眼的是「去年（開價）1380、變1350，剛剛變成1450（萬）」，令原PO無語直呼，「再去看下一間了，這間就留給盤子。」

貼文一出，就有人有感，「現在很多房子都這樣！明明去年看是這個價，但現在看到卻又增加幾百萬再賣！所以…這就是房價高漲的貓膩」、「我同事鄰居也是，本來要賣一千三，隔年換一千五，同事問他越賣越貴會賣不出去，他只回『我又不缺錢』」、「賣不掉的加價賣。」

不過，不少網友直搖頭，「買房子的成交價不是用『談』（議）出來的嗎？自己心中有個價，真的去談過才知道成不成不是嗎？為什麼要那麼執著那個開價呢？」「開價可以砍價，又不會照單全收」、「開價不等於成交價，這句你應該耳熟能詳了」、「有可能太久沒更新，屋主早就漲價了，仲介卻忘了改，剛好你提醒他才發現。」

其中，還有內行猜測，「他可能只是開價跟實價登錄太接近，一堆人亂砍價出」，這樣能避免很多沒在管區域成交行情，或是拼命拿不客觀實價登錄來講價錢的人，「屋主調高開價，不一定底價也會調漲，如果您自己有喜歡，出個價錢談就好。」