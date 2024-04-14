預售4房快交屋！老公突反悔「有感情不搬了」　她苦惱：舊家漲1倍

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一對夫婦5年前買下預售的小三房，一家子已住近2年時間，不過隨著二寶的誕生，他們又買了間四房預售屋，打算等快要交屋時將舊家賣掉，好來支付新房的頭期款和裝潢費用；怎料，先生突然反悔，表示已經有感情了不想搬，這讓她不知如何是好，無奈直呼「應該怎麼抉擇？三房都快漲1倍了。」

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，他們一家目前住在小三房，一間主臥、一間女兒房及一間書房，「這是5年前買的預售屋，今年5月就住滿2年了，貸款30年，後來多一個小孩，所以又買了預售四房。」

原PO接著透露，表訂時間是今年底交屋，「原本預計賣了三房，好來支付四房的裝潢費及頭期款，先生卻說三房有感情不搬了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

對此，女網友不禁苦惱，直呼「這時候到底應該怎麼抉擇，三房一車位還是四房雙車位，勢必要賣一間才能平衡手上資金，兩間都近學校，三房漲一倍；另外，這樣賣了四房，是會被抽獲利45%嗎？」

而網友們則紛紛回應，「我會選四房，小孩會長大，遲早要一人一間，多一間空房還可以靈活運用」、「住四房，空間比較足夠用，住進去就習慣了」、「住四房吧...賣三房換四房還可以抵稅我記得」、「雙車位很重要，偶爾有訪客，小孩以後會買車，多一房弄個客房或倉庫書房都不會後悔」、「好先生，這樣不容易離婚」。