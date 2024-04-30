超級富豪增加！越南海外投資熱　熱門地點鎖定「美英澳日」

▲除了越南人投資海外房地產熱度升高外，越南政府也有計畫修法放寬限制，對外國投資人更友善 。（圖／記者陳致平攝）

記者陳致平／綜合報導

日前一筆英國房地產交易引起關注，來自越南的投資人以2.09億英鎊買下位在倫敦精華地區一處辦公大樓Lion Plaza，可顯示越南海外房地產投資趨熱！據房地產服務公司Savills指出，越來越多越南企業和富豪投資海外房產，其中以英國、美國、澳洲和日本尤為受青睞。值得注意的是，這些熱門目的地均為知名教育留學熱點，適合富裕家庭子女就學。

據《VmExpress》報導，越南計劃投資部的資料顯示，去年越南投資海外房產的金額接近 4.21 億美元，最受企業青睞的海外投資領域包括房地產、建築、批發、零售和電力等。2023年中越南投資者最引人注目的交易，是以2.09億英鎊收購倫敦老寬街的一棟辦公大樓，也是去年倫敦辦公樓市場最大宗的成交案。

「越南房地產投資者放眼海外的主要原因，是基於子女的教育需求。」Savills河內分部主管鮑威爾（Matthew Powell）說道，「雖然部分人士也確實對可產生現金流的房產感興趣，例如辦公樓和酒店等。不過，許多投資者購買海外房產，單純是為了提供子女留學期間的住宿。專家指出，海外房產不僅能為子女提供優質教育環境，更能帶來穩定租金收益。

根據德國數據網站 Statista 的數據，越南的超級富豪人數不斷增加，預計到 2026 年將突破 1,500 人，是推動需求增長的主要因素之一。國際不動產服務公司世邦魏理仕（CBRE）也預計，未來幾年越南超級富豪階層對海外房產的需求將會增加，促使對海外不動產投資諮詢服務的需求上升。

與此同時，越南房地產市場也向海外投資者積極招手。世邦魏理仕注意到，越來越多來自印度、香港和新加坡的投資者，正瞄準河內、胡志明市和峴港等城市的住宅市場，看中其種類多元化的高品質房產和可觀的租金回報率。

世邦魏理仕預期，一旦越南政府針對不動產持有者的新法律生效後，將提升市場透明度，吸引更多外資湧入。