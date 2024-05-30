他畢業就想買房「會太不實際嗎？」　網曝1原因搖頭：不會貸給你

▲一名男網友想在研究所畢業後，就買新房給爸媽住。（示意圖／記者李毓康攝）



記者郭卉寧／綜合報導

許多人都把買房當作努力賺錢的動力。一名男網友表示，想在研究所畢業後，就把家中的舊房賣掉，並申請青年貸款來買新房給爸媽住，預計會貸款5至800萬，「剛出社會就想買房，會太不實際嗎？」貼文發出後，不少人認為剛畢業、工作還沒穩定，應該很難貸款。

男網友在Dcard發文指出，家裡在雙北有老公寓，但預計未來不會繼續住，因此想說既然早晚都要換，不如今年研究所畢業後，他就直接買房給爸媽住，「這樣會太不實際一點嗎？」他表示，目前的規劃是把房子賣掉，加上申請青年貸款，大概會買林口或桃園，貸款金額大概是5至800萬左右，「花費的部分，家人不需要我給生活費，這樣生活會太吃緊嗎？」

對此，不少網友認為原PO還沒畢業，就有買房的想法其實很不錯，「沒什麼不實際吧，這種長期向上的東西，很多人只是沒門票，有門票當然越早上車越好」、「雖然還未畢業投入工作，但有這樣的想法滿正面的，不錯，你可以開始著手區域房市調查，先看著來，然後慢慢存錢」、「不會吧，我大學存到頭期款250，還有2個月希望可以到300！也是打算畢業馬上買」。

不過，也有人指出，還沒有穩定的工作，恐怕很難貸款，「想法是正確，但是銀行不會貸給你」、「貸不出來」、「你還沒工作半年以上，可以貸款到800嗎」、「最好有半年的薪資匯款流、股票之類的，都沒有的話，貸款成數不高」、「穩定工作很重要，我工作兩年，職業算穩定，40年老公寓新青安貸到8成」。