開車通勤花2小時「要租屋嗎？」　過來人給建議：太累了

▲原PO猶豫要通勤還是租屋。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

工作地點若離家裡有些距離，很多人都會在通勤與租屋間拉扯。近日就有男網友發文表示，他要在桃園上班，如果租屋的話，每月最多可存2萬元；通勤的話，單趟要1小時，但能省房租和餐費，他該如何選擇？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「通勤or租屋」為標題發文，提到他剛出社會，近期拿到一份薪水還不錯的offer，而工作地點則在桃園。由於地點較遠，因此他就很猶豫該不該租屋，他一方面覺得租屋浪費錢，但另一方面又覺得每天開車2小時，不知以後會不會出問題？

原PO透露，如果他之後選擇租屋，每個月扣除房租、餐費和其他開銷，每月最多可存2萬元；若是他選擇開車通勤，雖然單趟要花1個小時、油錢一個月落在5000元左右，不過卻能省下房租和餐費，他應該租屋還是通勤呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我自己會先通勤，確認工作內容是我想做且能做得長久，至少過試用期後再搬，通勤真的太累了」、「租屋就是幫別人養房，我用TPASS通勤，桃園台北跑，一個月1200元交通費，通勤時間來回3小時其實還」、「我現在都把上下班通勤壓到15分鐘左右，雖然房租貴到X北」。

另還有網友建議，「一開始還好，後面你巴不得公司就在你家樓下。薪水不高：不值得通勤，離職；薪水夠高：你的通勤時間換算時薪比房租還高」、「房租基本上就是影響錢，你最好依照你的開銷+體力去衡量」、「可以再找找住家附近的其他工作，因為原PO能談到不錯的薪資，表示在其他間好公司應該也能拿到不錯的offer」。