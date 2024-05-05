都跟爸媽住老家「要買房還ETF？」　答案曝…大票一面倒！

▲原PO在考慮要不要買房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

跟父母同住，還要再買房子嗎？有網友表示，他今年40歲，跟爸媽還有弟弟住一起，不一定會結婚生子，目前沒有搬出家住的需求，但就在考慮要買房，還是把錢大量投入ETF或其他標的？話題引發討論，其中就有一票人直呼，「有自己的房真的很爽！」「我坦白說，住了新房你就回不去了。」

一位網友在PTT的home-sale板請益，「已有老家住，需要買房嗎？」透露他40歲了，跟爸媽、弟弟住在高雄一棟30年透天，單身無子女，未來也不一定會結婚生子，目前暫時沒有搬出去住的需求，但不知道以後會不會有。

他表示，自己名下無房產、無任何貸款，不過有車，年收約130萬。以這樣的條件來看，是否要先買市區的新古或預售電梯大樓？但因為買房後，剩餘可投資的錢每年剩不到20萬。另外，怕出租會遇到麻煩，他不考慮買中古屋收租。而到底要買房，還是把錢大量投入ETF或其他標的，令他猶豫不決。

貼文引發討論，「如果打定主意單身一輩子，確實可以不用，一個人就算20年後住50年老房，自己高興就好」、「你自己有沒有極度渴望娶妻生子？沒有的話真的不用買房」、「家人互相照顧完全沒問題，需要的時候再買，不然你房子空在那邊，新屋久了也是變老屋」、「月薪10萬，房貸+管理費大概4萬，買下去你會很痛苦。」

不過，大票網友則開勸，「建議買房，而且是新房，不然房子舊了，住起來不安心。再加上你還有弟弟，將來透天產權也不全是你的」、「有能力就買，尤其你單身未婚和父母同住，很容易四五十歲了還被當成小孩」、「能買就買，不要到時有個變故浮現買房需求」、「老家是你父母的，不是你的，別把住老家當理所當然。」

還有人直呼，「跟弟弟分家產很麻煩，是我的話會買」、「有考慮過如果爸媽未來有資金需求，需要賣老家的話怎麼辦嗎」、「變數太多，弟弟結婚生子後，若繼續住家裡，人口多容易生摩擦；若他們買房搬出去住，唉一下房貸負擔重、小孩教育費高，父母長照就落在你身上。」