岳父贊助600萬頭期「想和小倆口一起住」！　他提2方案：該怎麼選

▲原PO表示，岳父願意贊助他們600萬買房，但條件是要一起住。（示意圖／記者賴志昶攝）



記者郭卉寧／綜合報導

如果要和長輩同住，你會選擇大樓還是透天呢？一名男網友指出，岳父提出想和小倆口一起住，並贊助600萬頭期款，因此他猶豫該買中古屋透天，還是新成屋三房，「大家會怎麼選呢？」對此，不少人秒選透天，也有一票人提出「另1方案」。

原PO在Dcard發文表示，不久前才和另一半結婚，但岳父最近提出想和兩人一起住的想法，並願意贊助600萬頭期款，因此，他想了兩個方案，一是買中古屋透天，一人一個樓層，也能保障彼此的隱私，另一個則是買新成屋三房，但就怕日常相處會有些尷尬，「想請大家給我一點建議，我有沒想到的地方嗎？大家會怎麼選呢？」

貼文曝光後，許多人都建議買透天或同社區兩房，「我選中古透天，住大樓三房完全沒隱私」、「選擇透天或同一社區二間房，距離才會有美感」、「同社區兩間房+1，小家庭有自己的獨立空間很重要」、「買同社區就好啦，他買他的，你們買你們的～保有自己的生活隱私跟空間，還可以就近陪伴或照顧」。

另外，也有過來人開勸，「我跟長輩住透天，自己一層都只想待在房間，覺得只有房間最舒服了，更何況是三房，那叫生不如死」；還有網友認為可以先了解長輩的需求，或乾脆自己努力，「建議你先了解岳父一起住的理由，是生活需要照顧，還是孤單」、「當然是不要，兩人一起打拼，收長輩錢後續難免被情勒」。