台中三大步道「森林宅」比拼　霧峰阿罩霧完勝

▲經過席捲全球的疫情，越來越多人開始重視起環境的健康，其中霧峰阿罩霧步道獨特環境引人入勝。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

經過席捲全球的疫情，越來越多人開始重視起環境的健康，不論是室內、戶外，都掀起一波新健康運動，中台灣更因氣候條件良好，健行爬山的人數眾多，在中部三大步道，北屯大坑、霧峰阿罩霧、大肚山的萬里長城，皆有著強調健康的「真！森林宅」。

中部三大步道，北屯大坑、霧峰阿罩霧、大肚萬里長城各有其美麗的天光山景，都因自然環境獨特，坐擁層嵐蒼翠發展出獨特的住宅特性，其中三大步道中最宜居的就是無小黑蚊干擾、無嫌惡設施在側的「霧峰」。

▲台中三大步道中最宜居的就是無小黑蚊干擾、無嫌惡設施在側的「霧峰」。（圖／業者提供）



台中遠近馳名的文教區霧峰，近年在交通建設挹注下，從過去的政治重鎮反轉，國道3號、74號快速道路，即可迅速接軌大里工業區、臺中軟體園區、屯區生活圈，雙大學朝陽科大、亞洲大學，生活圈機能亦屬富足。

在5萬坪的「朝陽國家公園特區」裡，先建後售擁有來自法國進口暖橘色系西班牙瓦的一幢幢透天別墅，「百昱海德堡莊園」佇立其中，周邊擁有百頃的綠海環繞，實踐真正低密度、高綠覆的優質住宅環境。

▲台中遠近馳名的文教區霧峰，近年在交通建設挹注下，南來北往相當便利。（圖／業者提供）

值得一提的是，每當假日就得驅車、塞車的絕美阿罩霧步道，就在社區旁，不需人擠人，天天一張眼即是霧峰盡美景致、四季不同風貌盡在眼下。「百昱海德堡莊園」規劃封閉型社區，猶如台北陽明山知名豪墅區一般，尊榮且低調，環境的優美單純，反而吸引不少隱士名人鑑賞。

▲來自法國進口暖橘色系西班牙瓦的透天別墅，新案「百昱海德堡莊園」佇立其中。（圖／業者提供）

「百昱海德堡莊園」全區基地2660坪，每戶地坪35~85坪、建坪63~88坪，4~5房規劃恰到好處，特別的是別墅面寬最多12米，海德堡莊園專案經理蕭慶華就說：「這是一個真的住在公園裡，沒有額外干擾的個案，僅67戶的封閉型社區，稀缺與獨特性都讓本案閃耀非凡。」

不過，要實現住在公園裡，是否要像新店華城、大坑別墅那般付出億元等級代價？蕭慶華說：「本案先建後售，在取得土地與興建成本上恰好避開最高漲幅階段，目前台中市區2、3房新案，動輒2000萬元～3500萬元起跳，在此可享受到變化萬千的風景，最低總價2280萬元起。」

▲「百昱海德堡莊園」的露台擁有高鮮氧、高芬多精、高負離子、低污染的「三高一低」森林宅特性。（圖／業者提供）

坐在擁有萬千風景的「百昱海德堡莊園」露台上，早晨的雲霧、午間的藍天、夕陽的金黃，盡收眼底，泡杯茶、三五好友相聚，搭上高鮮氧、高芬多精、高負離子、低污染的「三高一低」森林宅特性，以最貼近大自然為訴求，平衡了生命與生活所需。

讓厭倦了的都市匆忙的層峰客，能以高ＣＰ值入住「百昱海德堡莊園」，尤其是狹帶新成屋可檢視品質的優勢，更是讓自營商、退休族甚至首購族不須等待、即可入主。