北士科雙中軸角地、雙校園首排　「新潤潤心」首席門牌萬中選一

▲北士科文承路、北科路雙大道交會中軸上，唯一面對中正高中與文林國小雙校園的黃金角地「新潤潤心」珍稀價值與時俱增。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

北投士林科技園區，簡稱「北士科」，是台北科技廊道最後一塊拼圖，被視為台北市最後的重劃寶地，發展潛力備受看好，政府與民間的重大投資建設，包括銜接洲美快速道路的福國路交流道、如火如荼進行的捷運士林站與劍潭站雙TOD、環狀線北環段、社子輕軌等早已啟動；而金仁寶、新光人壽、華固、中鼎等數十家龍頭企業也相繼佈局，年產值上看10兆，帶動周邊房市風生水起。

▲數十家企業龍頭相繼布局，北士科年產值上看10兆。（圖／新潤潤心提供）

總開發面積約94.38公頃的北士科，至今吸引超過30家建商插旗，土地成交價創下每坪260萬元新高，也讓北投躋升百萬房價俱樂部。財經專家何世昌特別點名文承路、北科路雙大道交會中軸，可望形成北區新富聚落，「它擁有文林國小跟中正高中永久棟距的優勢，交通動線出入會比較寬敞，一線品牌建商也看上了這個優質的區段條件，紛紛到這一帶來獵地推案，不管是建築質感或建築美學都比較出色，其次目前北士科的主力購屋族群，除了從事科技業的菁英人員以外，還有來自於原本居住在天母、北投生活圈一帶的醫師族群，所以這一帶很有成為北士科新名宅聚落的潛力。」

▲▼文承路、北科路雙大道交會中軸，雙校園視野永久開闊。（圖／新潤潤心提供）

生活機能圍繞、街廓大器優雅、環境靜謐加上住戶素質高，北士科軟橋段雙中軸成為房市新寵，其中距離金仁寶55層地標總部約520米的「新潤潤心」更堪稱萬中選一首席門牌。專案經理李培華表示，「新潤潤心基地剛好是在北士科正核心雙中軸大道，文承、北科路交叉口的黃金角地，面對中正高中和文林國小雙校園第一排，擁有大面寬、大棟距永久視野；產品規劃一層4戶雙電梯、戶戶都是邊間雙採光，主打26-44坪，2至3+1房，是現代人比較喜歡的合宜坪數。」

▲▼「新潤潤心」主打26-44坪，戶戶邊間大面窗雙採光。（圖／新潤潤心提供）

「新潤潤心」由曾以「北京當代MOMA」榮獲世界最佳高層建築的日本建築大師–平原英樹，以及空間設計藝術家–長友大輔共同主筆，外觀上採取『減法』理念，透過自然元素與燈光，呼應北投陽明山的日夜之美。平原英樹進一步說明，「因為陽明山常會有很漂亮的雲霧圍繞在周圍，利用這樣雲霧之美，轉化到建築立面外觀的設計當中，去呈現雲霧繚繞的風格；另外一個重點是，陽明山上的雲霧到了晚間，從天空俯瞰雲霧籠罩城市，城市的霓虹燈從雲霧中透出柔和光線非常美麗，也轉化到立面夜景的部分。」

▲日本名師平原英樹主筆，陽明山雲霧之美躍上建築。（圖／記者鄭遠龍攝）

建設到位、產業先行，北士科持續熟成，然而純住宅區比例不到14%，可以說是賣一戶少一戶，珍稀價值也與時俱增，因此聰明入主、提早卡位，自住置產雙贏最有感。