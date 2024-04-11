ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

北士科雙中軸角地、雙校園首排　「新潤潤心」首席門牌萬中選一

▲北士科文承路、北科路雙大道交會中軸上，唯一面對中正高中與文林國小雙校園的黃金角地「新潤潤心」珍稀價值與時俱增。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

北投士林科技園區，簡稱「北士科」，是台北科技廊道最後一塊拼圖，被視為台北市最後的重劃寶地，發展潛力備受看好，政府與民間的重大投資建設，包括銜接洲美快速道路的福國路交流道、如火如荼進行的捷運士林站與劍潭站雙TOD、環狀線北環段、社子輕軌等早已啟動；而金仁寶、新光人壽、華固、中鼎等數十家龍頭企業也相繼佈局，年產值上看10兆，帶動周邊房市風生水起。

▲新潤潤心。（圖／新潤潤心提供）

▲數十家企業龍頭相繼布局，北士科年產值上看10兆。（圖／新潤潤心提供）

總開發面積約94.38公頃的北士科，至今吸引超過30家建商插旗，土地成交價創下每坪260萬元新高，也讓北投躋升百萬房價俱樂部。財經專家何世昌特別點名文承路、北科路雙大道交會中軸，可望形成北區新富聚落，「它擁有文林國小跟中正高中永久棟距的優勢，交通動線出入會比較寬敞，一線品牌建商也看上了這個優質的區段條件，紛紛到這一帶來獵地推案，不管是建築質感或建築美學都比較出色，其次目前北士科的主力購屋族群，除了從事科技業的菁英人員以外，還有來自於原本居住在天母、北投生活圈一帶的醫師族群，所以這一帶很有成為北士科新名宅聚落的潛力。」

▲新潤潤心。（圖／新潤潤心提供）

▲▼文承路、北科路雙大道交會中軸，雙校園視野永久開闊。（圖／新潤潤心提供）

▲新潤潤心。（圖／新潤潤心提供）

生活機能圍繞、街廓大器優雅、環境靜謐加上住戶素質高，北士科軟橋段雙中軸成為房市新寵，其中距離金仁寶55層地標總部約520米的「新潤潤心」更堪稱萬中選一首席門牌。專案經理李培華表示，「新潤潤心基地剛好是在北士科正核心雙中軸大道，文承、北科路交叉口的黃金角地，面對中正高中和文林國小雙校園第一排，擁有大面寬、大棟距永久視野；產品規劃一層4戶雙電梯、戶戶都是邊間雙採光，主打26-44坪，2至3+1房，是現代人比較喜歡的合宜坪數。」

▲新潤潤心。（圖／新潤潤心提供）

▲▼「新潤潤心」主打26-44坪，戶戶邊間大面窗雙採光。（圖／新潤潤心提供）

▲新潤潤心。（圖／新潤潤心提供）

「新潤潤心」由曾以「北京當代MOMA」榮獲世界最佳高層建築的日本建築大師–平原英樹，以及空間設計藝術家–長友大輔共同主筆，外觀上採取『減法』理念，透過自然元素與燈光，呼應北投陽明山的日夜之美。平原英樹進一步說明，「因為陽明山常會有很漂亮的雲霧圍繞在周圍，利用這樣雲霧之美，轉化到建築立面外觀的設計當中，去呈現雲霧繚繞的風格；另外一個重點是，陽明山上的雲霧到了晚間，從天空俯瞰雲霧籠罩城市，城市的霓虹燈從雲霧中透出柔和光線非常美麗，也轉化到立面夜景的部分。」

▲業配 建案新潤-潤心，北投科技園區、中正高中、文林國小、明德捷運站▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲日本名師平原英樹主筆，陽明山雲霧之美躍上建築。（圖／記者鄭遠龍攝）

建設到位、產業先行，北士科持續熟成，然而純住宅區比例不到14%，可以說是賣一戶少一戶，珍稀價值也與時俱增，因此聰明入主、提早卡位，自住置產雙贏最有感。

關鍵字：新潤潤心平原英樹名人巷北士科士林北投科技園區重劃區文承路北科路中正高中文林國小

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

租屋族快看！房東「超收電費」有法可管　定型化契約擬5月上路

為避免房東超收電價賺價差，內政部長林右昌說，今天起已預告修正租屋定型化契約，明定每度電價不得超過當期電費單的每度平均電價，房東每期收取的電費總金額，也不得超過電費單總額，5月上路應該沒問題。

9小時前

更換新瓦斯表後…重慶大批人「瓦斯費飆漲」有人增加5倍多！

重慶大批消費者在2023年下半年開始，就不斷投訴重慶燃氣，稱供給的燃氣（台稱瓦斯）費用暴漲，地區涉及江津、渝北、巴南、北碚等地。根據公開通報，有消費者表示，更換新的智慧燃氣表後，家中燃氣費用大幅成長，有的月份燃氣費用甚至比以前高2-3倍，更有甚者表示家裡今年3月份的燃氣費用增加了5倍多。

9小時前

創新高！美「3000萬元城市」飆至550座　佛州最貴宅要價95億

美國房市進入百萬美元時代。根據Zillow最新分析，全美有550個「百萬美元」城市，即典型的住宅價值超過100萬美元（約新台幣3250萬元），就如Zillow首席經濟學家歐森（Skylar Olsen）所說的，高價地區的興起反映了房市的供需緊張。佛羅里達州的那不勒斯2月登錄的一套豪宅，成為美國當今最昂貴的房產，售價為2.95億美元（約新台幣96億元）。

11小時前

男亂丟沙發辯稱借放　警1招反制影片曝光！開罰34.6萬

義大利一名36歲男子把兩張沙發隨處亂丟，扔在田野地上後離去，宣稱只是借放，之後還會回來拿。警方發現之後，用車子把沙發運回這名男子住處的花園，並處以1萬歐元（約新台幣34.6萬元）罰款。

12小時前

中台灣最大重劃區開發不到1成　建商押寶：基本盤很穩

14期重劃區為中台灣近40年來最大重劃區，自3年前開始有首案推出，累計至2023年底推案量已經來到800億元。但實際上以可開發面積來說，規模不到1成，在地業者估計，若14期完全開發，約可容納超過200棟建築，約5.7萬人。

12小時前

套房牆壁反覆發霉！4房客提前解約　房東油漆驚見「柱子在滲水」

台北市一名蘇姓房東將房屋隔成6間套房出租，未料111年間卻有多名房客提前解約搬離，進一步了解才發現室內牆面無故反覆出現大面積發霉狀況，蘇男追查後才驚覺是樓上房屋漏水，但經聯繫陳姓屋主反映、調解均未果，蘇男憤而提告，請求陳姓屋主賠償牆面除蟲、修復、及精神撫慰金等共34萬5100元。台北地院法官審理後，認為陳姓屋主應賠償6萬5100元。全案仍可上訴。

13小時前

台中市屋齡30年⭡老屋占4成　業者籲：危老獎勵不落日

內政部去年第四季統計，台中市住宅數量111萬3792戶，屋齡30年以上住宅比例44.06%，近期地震頻傳，台中市政府都發局表示，為提高居住品質及環境景觀，推動都市更新及危老重建勢在必行。業者也跳出來，盼《危老》時程獎勵不落日。

13小時前

屋主才買統帥超慘！他曝「更慘的沒講」：看要不要那麼狠罷了

自月初以來地震不斷，23日凌晨甚至連續發生2起規模6以上強震，造成花蓮市「統帥大樓」傾倒。根據實登，今年該社區1月還有交易紀錄，為次頂樓戶3房物件，屋主入手738萬元，尚有貸款要繳。就有人指出，更慘的是購屋貸款契約裡有1條款，「就看銀行要不要那麼狠罷了」，話題引發討論。

13小時前

婚房裝潢噴110萬！「高薪女1壞習慣」存款超慘：男友好可憐

「快結婚了，但還是守不住錢！」一名女網友透露，儘管她月薪有10萬，但卻是個月光族，最近還瞞著男友花掉10萬做醫美。事實上，原PO與男友有存一筆結婚基金，其中婚房預計要花110萬做裝潢，殊不知男友最近因工作賠掉60萬，加上她又偷做醫美，讓原PO哀喊「怎制止自己狂花錢？我男友好可憐。」

15小時前

搶先卡位信義區再盛繁華！99萬起入主「吉祥．如藝」抗震精品地標

全地產Pro Agent不動產代銷仲介執行長黃楷鈞表示，達永建設旨在將每個建案都打造成獨一無二的藝術品，「吉祥．如藝」當然也不例外，從地段、建築工法、格局建材到付款方式、接待行銷，每一項環節皆替購屋族貼心考量，提供精品級居住質感。

15小時前

DJ SODA「30秒泡湯片」！只包1條毛巾掉出車頭燈　站起來形狀全露

讀者迴響

熱門新聞

屋主才買統帥超慘！他曝1條款「..

近4年最大規模法拍標脫　昔日持..

租屋族快看！房東「超收電費」有..

老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「..

更換新瓦斯表後…重慶大批人瓦斯..

還沒夏天「一票人都換家電」！全..

持有7年等不到價漲　科博館百坪..

1棟住宅大樓都沒有　13期首家..

牆壁反覆發霉害房客解約　房東驚..

新竹遊樂場1.9億交易「前手大..

ETtoday房產雲

最新新聞more

租屋族快看！房東「超收電費」有..

更換新瓦斯表後…重慶大批人瓦斯..

美「3000萬元城市」飆至55..

男亂丟沙發　警1招反制開罰34..

中台灣最大重劃區開發不到1成　..

牆壁反覆發霉害房客解約　房東驚..

台中市屋齡30年⭡老屋占4成　..

屋主才買統帥超慘！他曝1條款「..

婚房裝潢噴110萬！「高薪女1..

搶先卡位信義區再盛繁華！99萬..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366