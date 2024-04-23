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「獨棟會館」領航闢進水湳中央公園特區　富華創新首案抽「保時捷」拉開序幕

▲▼ 富華創新「之序」 。（圖／業者提供）

▲富華創新「之序」跳脫高價住宅的框架，打造獨棟遊艇公設會館。（圖／富華創新提供）

記者陳筱惠／台中報導

2023年7月19日中部營建股資優生總太地產正式更名富華創新（3056），同年富華創新首發案，選址水湳中央公園特區推出頂流宅「之序」，不僅是揭開被譽為最後一塊寶地的水湳序曲，「之序」也將成為富華創新揭開國際生活序章的代表之作。

新預售案「之序」即將正式公開，該案位於台中精華地敦化路二段、經貿東路、敦平街、敦平二街，四面臨路基地完整，一個街廓一個案，在台中甚至全台都相當稀有，基地面積廣達2775坪，以27.42%的建蔽率，保留近2000坪四季庭園，拉出2棟宜居住宅。

▲▼ 富華創新「之序」 。（圖／業者提供）

▲環繞四座公園且四面臨路完整基地的「之序」，以領航者的角度氣勢登場。（圖／富華創新提供）

「之序」全案力邀七期豪宅建築師吳六合、景觀大師許富居、長新結構張成鉅技師、伯特利空間設計潘正，四強聯手，在位列下一個國際城市、擁有台中房價天花板領銜地位的水湳中央公園特區中，以領航者的角度氣勢登場。

四方概念融合環繞四座公園且四面臨路的完整基地的「之序」，在基地的四角種植不同的植栽花卉，讓一年四季的端景，皆呈現不同美感，達到一窗一景、一花一世界的高級住宅規劃，全案規劃47坪、52坪產品，樓高20層傲視水湳中央公園特區。

「之序」外觀以弧形宜居大陽台串連，如同海浪般的乘風破浪，格柵鑲嵌串連綠意打造滿滿渡假風情，顧及住戶隱私與尊榮，此次「之序」也打造出銜接建物的鑽石獨立迎賓門廳「星序」。

▲▼ 富華創新「之序」 。（圖／業者提供）

▲「之序」打造出鑽石型的獨立迎賓門廳「星序」。（圖／富華創新提供）

最特別的是，「之序」將一般個案散落在各樓層的公設，拉出一棟3層樓、200坪獨立且具備美感的「遊艇會館」，現場專案經理蔡蓁蓁強調：「首案除了有揭開序幕初生代表作的意義外，因應產品定位以及基地獨特性，我們以頂奢『遊艇』的意象，讓未來住戶達到絕對尊榮。」

這棟遊艇公設會館，採逐層退縮以「之」字意象，搭配玻璃帷幕，雕塑出俐落又柔和的遊艇外觀線條，而這艘獨立會館的船頭更是富有意義的正對渡假型泳池，室內弧型線條、獨立電梯，私密又專屬的規劃按照私人俱樂部的概念，囊括輕食咖啡廳、多功能廚藝教室、KTV室，甚至還有星空酒吧設計。將客製化、尊榮感、隱密性提高一個層次，也讓個案性格跳脫出傳統高價住宅的框架。

▲▼ 富華創新「之序」 。（圖／業者提供）

▲「之序」基地座落七期、中科、水湳包圍而成的黃金三角。（圖／富華創新提供）

蔡蓁蓁表示：「水湳通往七期、中科車程皆在10分鐘內，『之序』被黃金三角包圍卻擁有更多綠地空間，67公頃中央公園打造完全不一樣的居住環境，在規劃上以質感輕奢取代七期的豪奢，也以獨特性站穩水湳中央公園特區。」

「「目前水湳周邊房價只是與七期並駕齊驅，但未來將會超越。」因此富華創新押寶水湳中央公園特區周邊，手握至少面公園的2塊土地，以「之序」為序，同步也規劃服務未來大水湳住戶的接待會館，深耕決心不言而喻。

也因「之序」為富華創新更名後首案，業者更是重金加碼舉辦霸氣抽獎活動，包含勞力士腕錶、郵輪假期、新光三越禮券，最大獎豪氣抽保時捷名車，直接登頂成為中台灣最大器的新案活動。

關鍵字：富華創新之序台中水湳經貿園區頂流宅中央公園特區獨棟會館

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