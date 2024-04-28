路透：中國3月新屋房價跌幅8年最多　救市措施零碎

FB滑到ETF…一看是「建案廣告」！美女主播：完全戳到我笑點 ETF正夯，財經主播葉芷娟最近在FB滑到一則「ETF」的廣告，仔細一看內容被戳中笑點，因為那其實是建案廣告。只見建商自稱「首座ETTF概念宅」，「E：ENVIRONMENT 鄰近國小 陶冶書香」、「T：TEXTURE 豪宅團隊 鑄造精工」、「F：FORTUNE 逢高調股 精選好宅」，讓葉芷娟直笑，「我要給這文案企劃一個大大的讚」。