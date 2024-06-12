癌末婦想把房給兒又怕靈魂伴侶沒得住　律師曝2招：可互相兼顧

▲為了讓同居伴侶可以在現在居住的房子裡終老，預立遺囑是很好的選項。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

文／劉韋德律師／CTWANT

最近收到一封民眾的法律諮詢，信中說她和前夫離婚後，一人獨自扶養兒子多年，後來遇到現在的伴侶，他的文學才華深深吸引她，兩人算是靈魂伴侶，但礙於兒子的因素，所以兩人一直沒有辦結婚。

她名下有一間在台北市大安區40多坪的房子，是她父親留下來的，她說自己基於傳統觀念，這間房子將來是要留給兒子，但房子目前是由她和伴侶一起住，最近她經診斷後確定是乳癌第三期，她說自己不怕死亡，但她擔心伴侶在她走後沒有地方住，因此她最近考慮和這位伴侶結婚，算是給對方一個法律上的保障。

這位女士擔心伴侶將來的居住問題，是出於真愛，原本無可厚非，但這樣的安排是否妥當，需要她仔細考量。

我告訴她，若她的心願是要讓這位伴侶可以在她走後繼續住在房子裡直到終老，而房子產權要完整留給兒子，那就要慎重考慮結婚的事情，因若兩人結婚，兒子和伴侶都是法定繼承人，伴侶的居住問題雖然不會有問題，但若伴侶也過世了，那麼他的家人就會再繼承這間房子，到時房子的產權會變得很複雜，很有可能最後連兒子都無法住在這裡。

我告訴她，要解決這個困擾其實不難。

因為法律上，遺贈和繼承並不互相排斥，所以她可以將房子和其他財產留給兒子繼承，但是將房子的使用權先用遺贈方式留給伴侶，等到伴侶也過世之後，再由兒子將房子收回。

但要注意的是，若要贈與房子的所有權給伴侶，法律上必須要用遺囑才可以，因為這種行為稱為遺贈，而遺贈必以遺囑為之，否則沒有法律效力。

她在我的建議下，很快地就完成遺囑，從她的遺囑中，我看見了她對家人還有伴侶的愛，雖然這兩份愛讓她有點辛苦，但這份遺囑，卻是她未來給這兩個男人最溫柔的一封情書。

祝福她在人生最後一段路上走的安心，走的無憾。

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