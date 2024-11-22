看不到賺錢可能性！他問「為何要買房」　網搖頭：還沒體會不友善

▲原PO不解，為什麼要買房？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

到底要買房還是租房，一直都是眾人常討論的話題。近日有網友發文表示，不論看短期或長期，他都看不到透過房地產賺錢的可能性，這樣的話，為什麼還要買房呢？對他而言，買房根本就是「盤子」。貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「為什麼要買房」為標題發文，提到若看短期，央行祭出信用管制，且現在房價高；若看長期，未來少子化、高齡化狀況會越來越嚴重。綜合以上原因，他實在看不到透過房地產賺錢的可能性，這樣為什麼要買房？

雖然有些人會說，若不買房，選擇租屋就是付錢給房東。但原PO認為，租屋其實也不會虧，反而能讓他多觀察幾年，對他來說，既然買房不賺錢，現在買房的人就是「盤子」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「因為不爽繳房租，想要有自己的家，想要有好一點的生活品質啊」、「那是因為年輕，還沒機會體會租屋市場的不友善」、「因為我不想被房東管、被房東趕來趕去」、「房東不會想租房子給老年人」、「一個月2萬房租，一路到60歲後房東不租你了，錢都進別人口袋了，還得被驅趕來驅趕去」。

不過也有網友表示，「真的，沒急需求就不用買，買下去每個月吐錢給銀行，還要安慰自己說我有房」。