富宇登中部營建股獲利王　富華創新拚159億大案交屋衝營收





▲隨著第四季進入交屋旺季，中部上市櫃建商富華創新（3056）、櫻花建（2539）單季營收有望超越前3季總和。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

即便目前房市冷清，但中部上市櫃建商包含台中營建股富宇（4907）、大城（6171），受惠新建案交屋挹注，前3季營收均翻倍大增，隨著第四季進入交屋旺季，富華創新（3056）、櫻花建（2539）單季營收有望超越前3季總和。

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台中營建股前3季獲利由富宇地產奪冠，前3季EPS（每股純益）達5.71元，第二、三名分別是大城地產、坤悅開發的2.43、2.29元。不過隨著交屋旺季到來，富華創新、櫻花建獲利將急起直追，第四季有機會賺贏前3季。

▲富華創新目前持有3筆重要土地預計明年陸續推出，住宅、商辦齊發。（圖／記者陳筱惠攝）

富華創新表示，第四季總銷159億元的北屯造鎮案「心之所向」已進入交屋潮，將有望大幅挹注後續業績。富華創新總經理洪志成指出，富華創新目前持有3筆重要土地預計明年陸續推出，包括位於水湳經貿園區綠美圖旁的「文商15」，基地面積1936坪，正申請建照中，未來將以住宅與商辦產品為主。

另有「文商53」，基地面積649坪，目前正在進行產品調整，計畫於2025年Q2進場推案。而9月購入的北屯區太原段110地號土地，預計最快將於2025年Q3正式推出。

▲櫻花建10月營收高達57.55億元，第四季營收與獲利雙增可期。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，櫻花建設前3季EPS為0.33元，適逢第四季是傳統交屋旺季，櫻花建10月營收高達57.55億元，年增約66％。法人表示，櫻花建營收有望衝破百億大關，營收與獲利雙增可期。

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