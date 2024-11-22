洗碗機超方便！他求「婚姻三寶優先購買順序」　眾人全推1機

▲原PO求推薦婚姻三機的購買順序。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者郭卉寧／綜合報導

很多人把掃地機器人、烘衣機和洗碗機稱為「婚姻三寶」，但實際上這三機也是不少單身人士的救贖。日前就有一名網友指出，自從購入洗碗機後，做家事時間大幅縮短，於是讓他起了再買其他兩機的念頭，「婚姻三機的購買優先順序？」而引起眾人一面倒推薦。

原PO在PTT發文表示，雖然還沒結婚，但本身不喜歡花時間做家事，前陣子購入洗碗機後，意外發現很省時又方便，因此想要更優化家事時間，「如果有預算購買烘衣機跟掃地機器人，對還沒結婚來說，該先買掃地機還是烘衣機呢？」

貼文曝光後，網友幾乎一面倒支持先買洗脫烘，「洗脫烘吧」、「烘衣機先啊，另外兩個看需求決定」、「絕對是洗脫烘，洗碗機，最後才是掃地機器人」、「洗脫烘＞掃地機器人＞洗碗機，洗碗可以邊看影片邊洗」、「洗脫烘先買，掃地機器人也買一下，洗地機也很必備」。

但也有人認為掃地機才是必要，「沒結婚應該是掃拖機比較省時間」、「掃地機器人最需要，至於洗碗機就看你常不常煮飯」；還有網友指出，應該以自身需求為主，「看你比較在意哪一部分，如果有潔癖，需要天天掃地板，那就先買掃地機器人，如果很常洗衣服，那就先買烘衣機」。