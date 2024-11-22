「京華城」聯貸案協商結果出爐　鼎越將提前償還45億

▲「京華城」捲入弊案風波。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「京華城」捲入弊案風波，土地受裁定扣押後，面臨銀行團抽銀根壓力。今（22日）鼎越開發母公司中石化表示，接獲聯貸案管理銀行通知，「聯貸案總授信額度由149億元修訂為133.8億元，借款人鼎越承諾於今年12月及明年1月間，自願提前償還借款45億元。」

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「京華城」捲入弊案風波，土地受裁定扣押後，遇到2大壓力，來自可能停工、連帶銀行團要求提前還款。首先停工部分，北市府立場是停止施工勘驗，被認為等同達到實質停工效果，但下一次京華城申報勘驗，是在2樓板施工前，依目前施工進度京華城可能繼續施工半年。

另外關於銀行團提出的2大要求，包括增加擔保、提前還本。10月時，中石化董事長陳瑞隆出面表示：「中石化財務管理穩健，作為保證人，有誠意也有能力透過適當的資金調度，提出銀行團滿意的方案，目前中石化、鼎越與銀行團協商順利進行中，但細節暫不便透露。」

今（22日）中石化表示：

因應鼎越公司的「京華廣場」土地受裁定扣押的影響，引發是否違反聯貸契約的疑義，本公司及鼎越公司與授信聯貸金融機構協商後，於2024年11月22日接獲聯貸案管理銀行臺灣新光商業銀行通知。

經聯貸案金融機構多數決同意豁免並修改合約，「聯貸案總授信額度由149億元修訂為133.8億元，借款人鼎越公司承諾於今年12月及明年1月間，自願提前償還借款合計45億元。」

此外，中石化強調：「中石化重申公司整體營運及財務運行穩定，目前的財務狀況在處理聯貸案之後，仍有餘裕可以支應目前的營運所需。」

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