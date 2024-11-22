飯店旗下知名港式餐廳突歇業　新買家1.28億現金入手

▲「徠台灣新知味」是台南「徠。歸仁」飯店旗下的餐廳，主打港式飲茶，近期突然結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「徠台灣新知味」是台南「徠·歸仁」飯店旗下的餐廳，主打港式飲茶，2019年進軍高雄建工商圈，深受在地人喜愛，不料近期突然結束營業，根據實登，該店面10月以1億2886萬元無貸款成交，新買家為日顯自動化工業，信義房屋專家分析，自用或養地一舉兩得。

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「徠台灣新知味」高雄正興店位於三民區建工商圈，該店為「徠‧歸仁」飯店旗下品牌，2018年進軍高雄，沒想到11月還在臉書粉專宣布店內整修，就突然無預警歇業，目前全台僅剩歸仁總店。

▲建工路、建興路沿線商家林立，附近也有輕軌鼎山街口站等。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登，該店面10月以1億2886萬元成交，為地上1樓透天，地坪171.8坪、建坪87.7坪，商4用地，屋齡11年，新買家為日顯自動化工業，是專業從事機械式立體停車設備之設計製造，並以無貸款方式入手。

記者致電該公司詢問未來使用方向，截至截稿時間，尚未回應。在地仲介表示，該店雖然總價看似較高，但若換算地價，單坪約75萬元，略低於區域行情。

信義房屋明誠鼎山店長沈暐誠表示，建工路、建興路沿線商家林立，附近也有輕軌鼎山街口站、家樂福鼎山店等，商業機能發達，人口密度高。

▲距離家樂福鼎山店不遠，附近商業機能發達，人口密度高。（圖／記者張雅雲攝）

建工路為早期發展生活圈，沿線可建地不多，區域以透天店面為主，近年有建商在建工路陸續收購舊透天，整合沿線基地，以致店面屋主期望值較高，以地價換算，單坪落在約110~120萬元，現階段除建商收購外，建工路成交量並不多，地坪約25坪透天，租金行情大多落在5~5.5萬元。

路段 地價 租金 建工路 110~120 萬元 5~5.5 萬元 建興路 90 萬元上下 5~5.5 萬元

▲建工路商圈周邊房價。（ETtoday製表）

沈暐誠表示，周邊次級路段如建興路，透天換算地價落在90萬元上下，人、車潮也多，店面效益佳，租金行情與建工路落差不大，買家除自用，也有短期收租，中長期整合改建的效益，自用收租一舉兩得。

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