翻身賺一波趁此時！韓GTX-A通車活絡首都圈房市　東灘站房價翻倍漲

▲南韓首都圈廣域急行鐵道GTX-A水西站至東灘站3月30日正式通車。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府推動興建首都圈廣域急行鐵道（GTX），盼能解決首都圈外緣地區長時間往返首爾市中心通勤的問題，其中從首爾往返京畿道華城市的A路線路段已於3月底通車，將車程大幅縮短至20分鐘，外界一片看好周邊地區房價，認為房價能夠因此看漲，不過專家卻提出警告。

根據韓媒《iNews24》，南韓首都圈廣域急行鐵道A路線（GTX-A）從北至南往返京畿道坡州市至華城市，中間經過首爾，其中首爾水西站至東灘站（華城市）總長34.9公里路段已於3月底通車，也因此路線周邊地段的房價開始微幅上漲，像是高陽市德陽區今年就上漲0.72%，終點站的東灘站更是翻倍成長。

GTX-A全線（包括京畿道坡州市雲井站至首爾水西站）預計今年底或明年通車，至於三成站則預計2028年4月開通。

從韓國不動產院周間公寓價格動向（3月25日）資料來看，預計今年底通車的京畿道高陽市德陽區的公寓買賣價格已經比前一周還要上漲0.11%，而大谷站、昌陵站所位於的德陽區光是今年便上漲0.72%，和房價下跌的一山東區（-1.34%）、一山西區（-1.32%）呈現明顯對比。

至於東灘新都市（新市鎮）自從GTX-A東灘站通車後，附近園區的房價更因此受惠，因為GTX-A的開通能夠將東灘往返首爾的車程從79分鐘大幅縮短至20分鐘，也因此從國土交通部實價登錄公開系統資料來看，華城市梧山洞的「東灘站樂天城堡」102㎡今年2月以22億韓元（34樓）售出，然而去年9月的售價只有21億韓元（25樓），睽違5個月再度更新最高紀錄。

同樣位在東灘站附近的「裕林挪威森林」96㎡房，從2年前的7億7890萬韓元（20樓）的售價，至今年3月已經翻倍成長至14億2000萬韓元（15樓）。

業界分析，東灘新都市的房價成長之所以那麼明顯，是因為受到GTX-A行經東灘站通車後所帶來的影響。不動產經濟研究專家金仁萬（音譯）表示，「東灘擁有較高比率的年輕家戶，除了交通往較為不便外，其實具備各種基礎建設。隨著GTX-A開通，有望紓解交通車潮，因此房價上漲反映在部分住宅園區。」

然而專家也警告，外界不能將房價看漲的希望寄託在大眾運輸通車上。報導舉京畿道安養市東安區仁德院站為例，2021年隨著GTX-C路線通車，「仁德院村三星」59㎡從2020年12月的7億3800萬韓元（5樓）上漲至2021年的10億5000萬韓元（5樓），然而最後卻因房價下跌而被打回原形，今年3月跌回7億5500萬韓元（17樓）。

金仁萬解釋，「東灘房價之所以能夠上漲，是因為寄託在GTX這項未來價值，由GTX的通車帶動成長。然而現今GTX已經通車，也因此買賣價格恐怕很難再上漲，就算房價上漲也只是侷限在部分園區，其他園區的房價則是不會受到影響。」