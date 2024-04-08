新北微笑曲線三軸心新莊副都心CP值最高　置產3大理由總整理

▲新北市提出微笑三軸心計畫，新莊副都心挾產業優勢、生活機能完備，將再創榮景。（圖／得意佳建築行銷提供，以下同）



房產中心／綜合報導



2023年2月15日新北市府提出「板橋、新莊副都心、三重第二行政中心」微笑曲線三軸心計畫，以串聯軌道經濟為目標，透過整併產業布局，定調2030發展願景。得意佳建築行銷團隊副總 陳威任表示：「綜觀新北三大行政中樞，新莊副都心因產業豐富、商業活躍、生活機能完備，且房價基期位於相對低點，被譽為市場潛力股，升值行情勢不可擋」。





新北三軸心開發計畫 再創新莊副都心十年榮景

2001年，政府以日本新宿為藍圖，以國家級重劃為規格，打造新莊副都心為新北核心商務特區。20年時光打磨，隨著中央合署辦公大樓、電影文化中心、宏匯廣場…等建設陸續完工啟用，以新莊副都心為中心的「新五泰產業園區」，由廣達、英業達…等3萬6千多家企業，承接產業規模能量，年產值約4,000億,，穩坐新北Top1領頭羊。龐大就業機會，帶來滿滿人口紅利，推升新莊人口淨成長數量一舉衝破4萬人，躍升為新北第二大城，區域房價行情亦站穩7字頭。

新莊副都心挾產業優勢，成為企業總部熱門駐點，紡織業股王鴻儒企業總部、亞洲第一網通四零四科技、相機大廠佳能…，豪砸442億買地蓋總部，中央大道瞬間燙金。在新北比價效應推波助瀾下，當板橋江翠、新店央北重劃每坪房價均已站穩8字頭，待未來副都心建設全數完工進駐後，勢必又將迎來新一波房價漲幅。

匯聚商機與人潮 締造新北國門新意象

2022年底，新北市府為擴大產業群聚效益，規劃機捷產業園區站旁3公頃用地為新莊「特定產業專區及交通轉運站」，更明定特產區建物高度不得低於160公尺，未來園區內建築群像，將清一色均為摩天大樓，極具國際城市意象！

此一北台灣首見、前所未有的城市規劃創舉，是連信義計畫、新板特區都不曾有過的高規格禮遇，對位紐約、杜拜、上海、東京…亦毫不遜色，足見政府打造新莊為「新北門戶」的強烈意圖，而有了政府的誠意背書，隨建設歷程逐步到位，新莊蛻變為國門經貿核心的時程，已指日可待。

機捷軌道經濟發酵 全新商辦勢力抬頭

台灣經濟7成靠外貿，晶圓代工、網路卡、人造纖維織布、運動鞋、自行車…等均名列世界第一，跨境電商亦是一股不容小覷的新興趨勢，而要賺世界的錢，循機場捷運沿線置產，一線串起機場國門的思維，已然在商界興起。

包辦機捷沿線「新北產業園區、新莊副都心」2大站體的新莊，受惠於機捷軌道經濟效益，加上置產成本僅約北市1/2，近3年商辦交易規模達155億，堪稱新北第一，估計將帶來近萬名就業人潮，儼然成為新北企業總部設立最密集的區塊。

一如內科和竹科，靠產業支撐起區域商機和房價，新莊企業群聚的磁吸效應，自然也非同小可，「公司在產業園區，家住新莊副都心」的風潮，也讓工作與生活更顯完美平衡。當工作機會有了，就業人潮來了，房價自然更有支撐。

瞄準房價凹陷區 鎖定優勢建案【STAR ONE】

黃金地段的房價凹陷區，向來就是區內熱門的搶手物件，隨雙北房價持續走揚，新北三軸心之板橋，房價已衝破每坪百萬行情，三重、新莊亦已站穩每坪七字頭均價，其中新莊副都心線上知名個案【國泰旭】預計今年4月份公開銷售，目前開價落在83～86萬/坪，【是東騰】開賣即熱銷，實價登錄最高成交金額達79.95萬/坪，而坐落副都心正核心、中央大道第一排【STAR ONE】，竟出現5字頭不思議價格，值得高資產人仕搶先鎖定。





推薦個案：【STAR ONE】

建案特色：中央大道，鋼骨地標，咫尺捷運

規劃坪數：43、50、66坪

接待會館：新北市新莊區中央路728號

禮賓專線：02-8209-5888

建築代銷：得意佳建築行銷