ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新北微笑曲線三軸心新莊副都心CP值最高　置產3大理由總整理

▲▼ 新北微笑曲線三軸心新莊副都心CP值最高　置產3大理由總整理 。（圖／業者）

▲新北市提出微笑三軸心計畫，新莊副都心挾產業優勢、生活機能完備，將再創榮景。（圖／得意佳建築行銷提供，以下同）

房產中心／綜合報導

2023年2月15日新北市府提出「板橋、新莊副都心、三重第二行政中心」微笑曲線三軸心計畫，以串聯軌道經濟為目標，透過整併產業布局，定調2030發展願景。得意佳建築行銷團隊副總 陳威任表示：「綜觀新北三大行政中樞，新莊副都心因產業豐富、商業活躍、生活機能完備，且房價基期位於相對低點，被譽為市場潛力股，升值行情勢不可擋」。

新北微笑曲線三軸心，新莊副都心CP值最高（圖／業者提供）

新北三軸心開發計畫 再創新莊副都心十年榮景
2001年，政府以日本新宿為藍圖，以國家級重劃為規格，打造新莊副都心為新北核心商務特區。20年時光打磨，隨著中央合署辦公大樓、電影文化中心、宏匯廣場…等建設陸續完工啟用，以新莊副都心為中心的「新五泰產業園區」，由廣達、英業達…等3萬6千多家企業，承接產業規模能量，年產值約4,000億,，穩坐新北Top1領頭羊。龐大就業機會，帶來滿滿人口紅利，推升新莊人口淨成長數量一舉衝破4萬人，躍升為新北第二大城，區域房價行情亦站穩7字頭。
新莊副都心挾產業優勢，成為企業總部熱門駐點，紡織業股王鴻儒企業總部、亞洲第一網通四零四科技、相機大廠佳能…，豪砸442億買地蓋總部，中央大道瞬間燙金。在新北比價效應推波助瀾下，當板橋江翠、新店央北重劃每坪房價均已站穩8字頭，待未來副都心建設全數完工進駐後，勢必又將迎來新一波房價漲幅。

匯聚商機與人潮 締造新北國門新意象
2022年底，新北市府為擴大產業群聚效益，規劃機捷產業園區站旁3公頃用地為新莊「特定產業專區及交通轉運站」，更明定特產區建物高度不得低於160公尺，未來園區內建築群像，將清一色均為摩天大樓，極具國際城市意象！
此一北台灣首見、前所未有的城市規劃創舉，是連信義計畫、新板特區都不曾有過的高規格禮遇，對位紐約、杜拜、上海、東京…亦毫不遜色，足見政府打造新莊為「新北門戶」的強烈意圖，而有了政府的誠意背書，隨建設歷程逐步到位，新莊蛻變為國門經貿核心的時程，已指日可待。

新北微笑曲線三軸心，新莊副都心CP值最高（圖／業者提供）

機捷軌道經濟發酵 全新商辦勢力抬頭
台灣經濟7成靠外貿，晶圓代工、網路卡、人造纖維織布、運動鞋、自行車…等均名列世界第一，跨境電商亦是一股不容小覷的新興趨勢，而要賺世界的錢，循機場捷運沿線置產，一線串起機場國門的思維，已然在商界興起。
包辦機捷沿線「新北產業園區、新莊副都心」2大站體的新莊，受惠於機捷軌道經濟效益，加上置產成本僅約北市1/2，近3年商辦交易規模達155億，堪稱新北第一，估計將帶來近萬名就業人潮，儼然成為新北企業總部設立最密集的區塊。
一如內科和竹科，靠產業支撐起區域商機和房價，新莊企業群聚的磁吸效應，自然也非同小可，「公司在產業園區，家住新莊副都心」的風潮，也讓工作與生活更顯完美平衡。當工作機會有了，就業人潮來了，房價自然更有支撐。

▲▼ 新北微笑曲線三軸心新莊副都心CP值最高　置產3大理由總整理 。（圖／業者）

瞄準房價凹陷區 鎖定優勢建案【STAR ONE】
黃金地段的房價凹陷區，向來就是區內熱門的搶手物件，隨雙北房價持續走揚，新北三軸心之板橋，房價已衝破每坪百萬行情，三重、新莊亦已站穩每坪七字頭均價，其中新莊副都心線上知名個案【國泰旭】預計今年4月份公開銷售，目前開價落在83～86萬/坪，【是東騰】開賣即熱銷，實價登錄最高成交金額達79.95萬/坪，而坐落副都心正核心、中央大道第一排【STAR ONE】，竟出現5字頭不思議價格，值得高資產人仕搶先鎖定。

▲▼ 新北微笑曲線三軸心新莊副都心CP值最高　置產3大理由總整理 。（圖／業者）

推薦個案：【STAR ONE】
建案特色：中央大道，鋼骨地標，咫尺捷運
規劃坪數：43、50、66坪
接待會館：新北市新莊區中央路728號
禮賓專線：02-8209-5888
建築代銷：得意佳建築行銷

關鍵字：新莊副都心置產新北微笑曲線新北三軸心STAR ONE

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

租屋族快看！房東「超收電費」有法可管　定型化契約擬5月上路

為避免房東超收電價賺價差，內政部長林右昌說，今天起已預告修正租屋定型化契約，明定每度電價不得超過當期電費單的每度平均電價，房東每期收取的電費總金額，也不得超過電費單總額，5月上路應該沒問題。

9小時前

更換新瓦斯表後…重慶大批人「瓦斯費飆漲」有人增加5倍多！

重慶大批消費者在2023年下半年開始，就不斷投訴重慶燃氣，稱供給的燃氣（台稱瓦斯）費用暴漲，地區涉及江津、渝北、巴南、北碚等地。根據公開通報，有消費者表示，更換新的智慧燃氣表後，家中燃氣費用大幅成長，有的月份燃氣費用甚至比以前高2-3倍，更有甚者表示家裡今年3月份的燃氣費用增加了5倍多。

9小時前

創新高！美「3000萬元城市」飆至550座　佛州最貴宅要價95億

美國房市進入百萬美元時代。根據Zillow最新分析，全美有550個「百萬美元」城市，即典型的住宅價值超過100萬美元（約新台幣3250萬元），就如Zillow首席經濟學家歐森（Skylar Olsen）所說的，高價地區的興起反映了房市的供需緊張。佛羅里達州的那不勒斯2月登錄的一套豪宅，成為美國當今最昂貴的房產，售價為2.95億美元（約新台幣96億元）。

11小時前

男亂丟沙發辯稱借放　警1招反制影片曝光！開罰34.6萬

義大利一名36歲男子把兩張沙發隨處亂丟，扔在田野地上後離去，宣稱只是借放，之後還會回來拿。警方發現之後，用車子把沙發運回這名男子住處的花園，並處以1萬歐元（約新台幣34.6萬元）罰款。

12小時前

中台灣最大重劃區開發不到1成　建商押寶：基本盤很穩

14期重劃區為中台灣近40年來最大重劃區，自3年前開始有首案推出，累計至2023年底推案量已經來到800億元。但實際上以可開發面積來說，規模不到1成，在地業者估計，若14期完全開發，約可容納超過200棟建築，約5.7萬人。

12小時前

套房牆壁反覆發霉！4房客提前解約　房東油漆驚見「柱子在滲水」

台北市一名蘇姓房東將房屋隔成6間套房出租，未料111年間卻有多名房客提前解約搬離，進一步了解才發現室內牆面無故反覆出現大面積發霉狀況，蘇男追查後才驚覺是樓上房屋漏水，但經聯繫陳姓屋主反映、調解均未果，蘇男憤而提告，請求陳姓屋主賠償牆面除蟲、修復、及精神撫慰金等共34萬5100元。台北地院法官審理後，認為陳姓屋主應賠償6萬5100元。全案仍可上訴。

13小時前

台中市屋齡30年⭡老屋占4成　業者籲：危老獎勵不落日

內政部去年第四季統計，台中市住宅數量111萬3792戶，屋齡30年以上住宅比例44.06%，近期地震頻傳，台中市政府都發局表示，為提高居住品質及環境景觀，推動都市更新及危老重建勢在必行。業者也跳出來，盼《危老》時程獎勵不落日。

13小時前

屋主才買統帥超慘！他曝「更慘的沒講」：看要不要那麼狠罷了

自月初以來地震不斷，23日凌晨甚至連續發生2起規模6以上強震，造成花蓮市「統帥大樓」傾倒。根據實登，今年該社區1月還有交易紀錄，為次頂樓戶3房物件，屋主入手738萬元，尚有貸款要繳。就有人指出，更慘的是購屋貸款契約裡有1條款，「就看銀行要不要那麼狠罷了」，話題引發討論。

13小時前

婚房裝潢噴110萬！「高薪女1壞習慣」存款超慘：男友好可憐

「快結婚了，但還是守不住錢！」一名女網友透露，儘管她月薪有10萬，但卻是個月光族，最近還瞞著男友花掉10萬做醫美。事實上，原PO與男友有存一筆結婚基金，其中婚房預計要花110萬做裝潢，殊不知男友最近因工作賠掉60萬，加上她又偷做醫美，讓原PO哀喊「怎制止自己狂花錢？我男友好可憐。」

15小時前

搶先卡位信義區再盛繁華！99萬起入主「吉祥．如藝」抗震精品地標

全地產Pro Agent不動產代銷仲介執行長黃楷鈞表示，達永建設旨在將每個建案都打造成獨一無二的藝術品，「吉祥．如藝」當然也不例外，從地段、建築工法、格局建材到付款方式、接待行銷，每一項環節皆替購屋族貼心考量，提供精品級居住質感。

15小時前

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

讀者迴響

熱門新聞

屋主才買統帥超慘！他曝1條款「..

近4年最大規模法拍標脫　昔日持..

租屋族快看！房東「超收電費」有..

老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「..

更換新瓦斯表後…重慶大批人瓦斯..

還沒夏天「一票人都換家電」！全..

持有7年等不到價漲　科博館百坪..

1棟住宅大樓都沒有　13期首家..

牆壁反覆發霉害房客解約　房東驚..

新竹遊樂場1.9億交易「前手大..

ETtoday房產雲

最新新聞more

租屋族快看！房東「超收電費」有..

更換新瓦斯表後…重慶大批人瓦斯..

美「3000萬元城市」飆至55..

男亂丟沙發　警1招反制開罰34..

中台灣最大重劃區開發不到1成　..

牆壁反覆發霉害房客解約　房東驚..

台中市屋齡30年⭡老屋占4成　..

屋主才買統帥超慘！他曝1條款「..

婚房裝潢噴110萬！「高薪女1..

搶先卡位信義區再盛繁華！99萬..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366