套房月租7500元　房東突「開價320萬」要買嗎？兩派吵翻

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者陳致平攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人認為繳房租不如付房貸，有機會就要趁早買房，但適用所有情況嗎？一名女網友透露，目前是租屋族，租屋處地點很好，每個月租金7500元也過得去，不過近來房東突然開價320萬，詢問要不要買下來？她聽到後很猶豫，不知道應該先買還是繼續存錢買大房？文章曝光掀起兩派網友討論。

原PO在Dcard發文表示，現在住的地方在捷運站附近，距離公司也很近，室內約7-8坪，有陽台、高樓層，每月租金7500元，平時是台水電計價，屋齡近30年。但沒想到近來房東突然詢問，「你有沒有意願買下現在住的套房？」並開價320萬元。

原PO透露，自己目前手邊存款150萬、股市有250萬，總共有400萬可以動，可以負擔這間小套房，但查實價登錄發現，附近成交行情約200-280萬，且她本來打算要慢慢存錢，等遇到另一半要結婚再考慮買房，孰料現在房東卻突然想賣房給她，讓她有點措手不及，於是PO文求助，「版上的大大是否會建議我先買下來？還是繼續存錢以後直接買兩房／三房？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



有些人認同，「我覺得可以先買下來，反正每個月都要繳租金，不如變成自己的房子，未來若結婚再出租，或者需要的時候再賣掉也可以呀，繼續存其實很難跟上房價的漲幅」、「買！屋況你最清楚，覺得不錯，每月等於省下7500，以後再出租」。

但也有人搖頭表示，「建議不要買呦～已經30年了加上又是套房，以後要賣也不好脫手，再說以你的能力可以買到2房甚至以上的房子，以後賣不掉就有一筆資金卡住」、「我寧願去買2房預售屋，將來住全新的，也不要買30年的中古屋套房」、「當然不買，還不如去買新的二房，如果考慮以後結婚，不建議買，不如直接買2-3房」。

還有人建議說，「殺價啊，殺到自己滿意的數字就買，殺不到就不買」、「買了之後每個月的房貸金額低於現在的房租，可以考慮」、「看地段，未來好不好脫手，打算幾歲結婚？還有房東若能談價格是可以考慮」、「套房可能貸不了多少，大部分要付現金，喜歡就買了，不然還是繼續租囉」。