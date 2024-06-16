家中「這1風水」超重要！命理師示警：太亂會嚇跑貴人害慘子孫

▲就住家風水而言，前陽台代表「進可攻」、後陽台代表「退可守」，有後陽台就代表一個「轉寰」的空間。（圖／unsplash）

記者王麗琴／綜合報導

買房、租屋除了考量價格、地點外，有時也要考慮風水問題，以免越住運勢越差。命理師湯鎮瑋就指出，居家住宅有3風水格局關係到家庭和樂及後代子孫，分別是客廳廚房、床的擺設方向以及後陽台。

湯鎮瑋在《命運好好玩》節目中分析表示，家中的客廳及廚房要乾淨明亮，因為客廳代表男主人的事業運，客廳若方正明亮，男主人比較有自己的地位，容易有想法，事業運較好；廚房則影響到女主人，廚房乾淨，女主人脾氣會較為穩定，相對的財庫也有很大助益。

湯鎮瑋指出，廚房若太過髒亂，女生會比較容易生病，且有破財問題；但也不能乾淨到完全都沒使用，一定要定期開火，因為火爐代表家庭凝聚力，經常開火家裡才不會太過冷清。

第二個影響家庭和樂的風水是「床頭、床尾不要對窗戶或門」。湯鎮瑋表示，床頭開窗代表「腦袋空空」；床尾見窗或見門，則代表爛桃花特別多。

最後是後陽台，湯鎮瑋表示，後陽台是代表後代子孫的運勢，如果家裡沒有後陽台，恐怕子孫會沒有貴人運，在職場上通常都沒有靠山，只能靠自己。湯鎮瑋也提醒，後陽台不要堆太多雜物，一定要打掃乾淨，否則後代子孫容易為了錢而吵架；另外，後陽台保持明亮、通風，切忌置放爐灶、冰箱，因為水火相沖，財庫會不夠安定。