川普關稅戰「會釀預售屋解約潮？」　專家曝現況

▲預售屋會出現解約潮嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

美國總統川普的關稅大刀影響全球股市，那房市呢？近日有網友發文表示，前陣子買的預售屋可能會碰到限貸、禁轉的狀況，如果股票賠光、交屋款付不出來，是不是乾脆解約？預售屋會出現解約潮嗎？對此，信義房屋專家認為，目前應該是不至於出現解約潮。

有網友在PTT的home-sale板上，以「預售屋會出現解約潮嗎」為標題發文，提到前陣子買的預售屋可能會遇到限貸、禁轉的狀況，應該有一部分人會先把錢拿去買股，計畫賺一筆之後，拿去補貼交屋款，但股市動盪，倘若股票賠光、交屋款付不出來，再加上房價可能會跌，是不是乾脆解約？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「應該還不至於，因為房價還沒有跌」、「等到看到房價下降，只會人擠人」、「如果不行，當然解約，難道要繳工程款再來網路上賠售」、「預售屋的解約，也是因為貸款，不是這個」。也有網友表示，「實際上買房的人比你想像中有錢」、「買房很有錢，才不會解約」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，目前應該是不至於出現解約潮，因為「去年十月的預售屋也賣不多，而之前的預售屋，錢都進去了，所以應該不至於這樣子搞」。至於房價部分，曾敬德表示，「現在比較鬆動」，如果有意買房，看起來是會比較好談一點。