ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新光吳火獅女婿砸5.6億　買承德路整棟商辦

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲霧峰林家後代、新光創吳火獅女婿林隆士以5.6億元買下士林承德路整棟商辦。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

北市再現大咖「包棟掃樓」！霧峰林家後代、新光吳火獅女婿林隆士為負責人的法人，以約5.6億元買下承德路四段整棟商辦。房仲業者統計，近1年北市有6筆總價超過3億元的包棟式掃樓。

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？　內行指：反而會有新契機

根據台北地政雲最新揭露，士林區承德路四段一棟商辦大樓，總坪數為1167.8坪，屋齡11年，樓層為12樓，去年底整棟以5億6688萬元成交，為承德路四段上有實價以來總價次高之交易。

經查謄本，買方則為「九如投資公司」，即為霧峰林家後代，負責人林隆士過去曾任國大代表，也是新光創辦人吳火獅的女婿，來頭不小。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示：「士林商用不動產話題性越來越強，除了未來的主戰場北市科，承德路四段近來也逐漸受到關注，尤其是在Google進駐『CAAM承德168』之後，也帶動區域商用市場的能見度。」

▲▼ 。（表／住商統計）

▲北市近1年整棟成交之華廈、大樓交易。（表／住商統計）

住商機構觀察台北地政雲，過去1年以來「打包式」購樓蔚然成風，台北市總價高於3億元且為整棟交易的商業不動產，其中4筆為商辦、2筆則為旅館。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「近期整棟型的商業不動產交易旺盛，主要原因有3，一是此類商業設施若違相關業者取得，一來可供自用，也可拿來出租，使用上較為彈性。」

賴志昶接著說：「第二是此類物件由於產權單純，且多位於精華地段，未來長期可期待都更改建效益，三是《平均地權條例》修正案通過後，私法人購置住宅需採許可制，但是此類限制打住不打商，私法人在資產配置思考下，資金轉向價格穩健的的商業不動產。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨補充，此類商用不動產在市場具相當競爭力，尤其是在商業活動繁忙的蛋黃地帶，會成為置產族爭相購置的標的，「近期面對金融海嘯風雨欲來，金字塔頂端族群居安思危，將資產移往較為穩固的投資工具，因此價格較顯支撐力道且進可攻、退可守的商用不動產，即成為此類族群資金停泊處。」

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？　內行指：反而會有新契機

關鍵字：霧峰林家新光吳火獅林隆士士林承德路整棟住商不動產賴志昶

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

匯流新聞網報導不實　信義房屋、美歐亞綠能都受害

新聞自由雖攸關公共利益，享有言論自由最大限度保障，但媒體仍需負查證義務。網路媒體匯流新聞網多次由法院判決報導不實，未善盡查證義務，撰寫不實報導影響企業商譽，知名企業信義房屋、美歐亞綠能都受害；其中，匯流新聞網不實報導信義房屋前員工任職期間買賣詐貸案，經三審定讞，匯流新聞網需於網站上刊登判決啟事。

10分鐘前

不怕川普關稅戰！　內科土地公：台商回流有利廠辦市場

面對川普關稅危機，「內科土地公」達永機構董座莊文欽表示，台廠出走赴美量體有限，且還會有一波台商回流，中長期廠辦市場持續看好。事實上，達永在大內科地區已推出27案，規模頗大，還有另外3案正在籌備中。

26分鐘前

Ryu、Yuma日本房要賣了！「900萬台幣」就能入手　一票驚呆

百萬YouTube頻道「Ryuuu TV」夫妻檔Ryu與Yuma在2024年證實兩人前後出軌的消息，震驚粉絲，在沉澱了一段時間後，正式在1月18日發布影片宣布離婚。有網友近日發現，兩人在日本的房子刊登出售了，價格是3980萬日幣（約900萬台幣），話題引發討論。

41分鐘前

台南「傳奇透天」38坪開1.88億賣　在地疑：多打1個0？

台南蛋黃區有間透天，近期屋主開出1億8888萬元高價銷售，不少在地人直呼「是否多打一個0」，負責銷售的房仲透露，該屋主採取高開低走策略，「確實是屋主的真實開價，並無不實廣告之嫌，想以億級透天來吸引好奇買家的關注。」

1小時前

婆婆過戶房子！裝潢驚見牆內藏「金喜」　全網羨：好福氣

近日一位人妻指出，婆婆過戶房子給夫妻倆，裝潢時竟然發現牆內藏金飾。婆婆說，本來就是要給兒媳，沒想到那麼快發現。網友說，「這婆婆真不錯，還好妳有發現到，開心了。」不過也有人說，「值錢的應該只有黃金。」

1小時前

水湳鋼構店面每坪2360元出租　超車逢甲商圈

台中水湳經貿園區住宅最密集區位於右下側，去年6月完工交屋，一次供給639 戶住家的「達麗創世紀」，對街採鋼構興建、101坪店面以單坪2360元高標出租，月租金達24萬元。信義房屋專家表示附近商圈已有全家、餐飲、髮廊、甜品等進駐，區域商業氣氛漸濃。

2小時前

12年壞3洗衣機　網看1共同點曝關鍵：可分次洗

洗衣機幾乎是每個家庭必備家電，正常使用下好幾年可以不用換新，不過一名網友日前透露，家中洗衣機在12年內故障了三台，考慮換新希望可以推薦品牌，不過有網友看完原po的貼文就指出，原PO應該先調整洗衣習慣，或是擺放位置要重新調整。

2小時前

全新電梯公寓「沒人問」　屋主想換屋急了！網：只有賣不掉的價格

受到919央行打房衝擊，Q4房市進入寒冬，信義房屋專家表示，從去年第四季以來，房市交易出現量縮，預估2025房地合一稅不太可能再出現千億元的市況。就有屋主表示，他想換屋，但掛售的全新新加坡式電梯公寓乏人問津，讓他有點著急。

3小時前

月薪45K！他咬牙買「1500萬電梯大樓」卻後悔　網：你爸很罩了

買房後，經濟壓力可能就會變得比較大。近日有網友發文透露，他的月薪45K，因為聽了媽媽的建議，所以就買了1500萬元的房子，然而現在每月要付的房貸，差不多占了他薪水的八成，讓他覺得有點後悔，只能多加班、努力提高收入。貼文曝光後，引起討論。

3小時前

意外掃到關稅之亂　80億「李方艾美」標售延期

位於台中火車站前的指標飯店「台中李方艾美酒店」委託公開標售，原訂今日開標，引發各界人士關注，不過實際詢問業者，普華國際不動產公司總經理田揚名回應，標案延期至7月底，其中主因與國際經濟關係有關。

3小時前

餐廳飲料誤以為續杯免費　結帳驚見6壺要2400元！？

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

大園「敏盛醫院」3億打包賣　前..

大咖中醫出手！　2.4億買下八..

12年壞3洗衣機　網看1共同點..

從淡水街頭藝人到擁3間房　香蕉..

新光吳火獅女婿砸5.6億　買承..

2月才成立的小建商出動1.2億..

「交屋選擇權」冒出頭　專家警示..

新屋主撿到寶！　孫道存遺孀台中..

買房燒光存款　婆婆暖送「20萬..

房東請辭！　高雄補教戰區2大補..

ETtoday房產雲

最新新聞more

匯流新聞網報導不實　信義房屋、..

不怕川普關稅戰！　內科土地公：..

Ryu、Yuma日本房要賣了！..

台南「傳奇透天」38坪開1.8..

婆婆過戶房子！裝潢驚見牆內藏「..

水湳鋼構店面每坪2360元出租..

12年壞3洗衣機　網看1共同點..

全新電梯公寓「沒人問」　屋主想..

月薪45K！他咬牙買「1500..

意外掃到關稅之亂　80億「李方..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366