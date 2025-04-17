新光吳火獅女婿砸5.6億　買承德路整棟商辦

▲霧峰林家後代、新光創吳火獅女婿林隆士以5.6億元買下士林承德路整棟商辦。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

北市再現大咖「包棟掃樓」！霧峰林家後代、新光吳火獅女婿林隆士為負責人的法人，以約5.6億元買下承德路四段整棟商辦。房仲業者統計，近1年北市有6筆總價超過3億元的包棟式掃樓。

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根據台北地政雲最新揭露，士林區承德路四段一棟商辦大樓，總坪數為1167.8坪，屋齡11年，樓層為12樓，去年底整棟以5億6688萬元成交，為承德路四段上有實價以來總價次高之交易。

經查謄本，買方則為「九如投資公司」，即為霧峰林家後代，負責人林隆士過去曾任國大代表，也是新光創辦人吳火獅的女婿，來頭不小。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示：「士林商用不動產話題性越來越強，除了未來的主戰場北市科，承德路四段近來也逐漸受到關注，尤其是在Google進駐『CAAM承德168』之後，也帶動區域商用市場的能見度。」

▲北市近1年整棟成交之華廈、大樓交易。（表／住商統計）

住商機構觀察台北地政雲，過去1年以來「打包式」購樓蔚然成風，台北市總價高於3億元且為整棟交易的商業不動產，其中4筆為商辦、2筆則為旅館。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「近期整棟型的商業不動產交易旺盛，主要原因有3，一是此類商業設施若違相關業者取得，一來可供自用，也可拿來出租，使用上較為彈性。」

賴志昶接著說：「第二是此類物件由於產權單純，且多位於精華地段，未來長期可期待都更改建效益，三是《平均地權條例》修正案通過後，私法人購置住宅需採許可制，但是此類限制打住不打商，私法人在資產配置思考下，資金轉向價格穩健的的商業不動產。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨補充，此類商用不動產在市場具相當競爭力，尤其是在商業活動繁忙的蛋黃地帶，會成為置產族爭相購置的標的，「近期面對金融海嘯風雨欲來，金字塔頂端族群居安思危，將資產移往較為穩固的投資工具，因此價格較顯支撐力道且進可攻、退可守的商用不動產，即成為此類族群資金停泊處。」

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