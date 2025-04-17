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女屋主急賣3000萬房出奇招　邀200房仲上門玩遊戲

▲▼買房,房屋,房子,租屋,看房。（圖／CFP）

▲女屋主為了賣房，邀請近200名仲介到她的公寓看房子，還玩遊戲辦抽獎活動。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸浙江省一名女子為了盡快賣房出奇招，邀請將近200名房仲業者到她的公寓看房，有遊戲互動、抽獎環節，就是要讓房仲加深對這間房子的印象，甚至喊出若有人能在7天內成交，就能得到額外的獎勵金1萬8888人民幣（約新台幣8.5萬元）。

杭州電視台報導，楊女士的這間公寓位在杭州市餘杭區，面積177.77平方公尺，要以696萬人民幣（約新台幣3155萬元）的價格出售。為了盡快把房子賣掉，她邀請周邊區域內大約200名房仲業者一起看房，依據影片，當大批房仲進門看房時，還有人站在門口發放資料，放眼望去整間房子都是房仲業者，還進行遊戲抽獎環節。

楊女士還承諾，若是在7天內成功賣掉房子，就會額外給予1萬8888人民幣的獎勵金，若是在15天內售出，額外的獎勵金為1萬888人民幣（約新台幣4.9萬元）。她說明，之所以這樣做是為了盡快把房子賣掉，透過辦活動的方式，讓房仲業者加深對這間屋子的印象，去找客戶也會更加精準。

這讓現場房仲鍾女士直呼大開眼界，「我從業5年，第一次碰到這種（看房）的形式」。

關鍵字：屋主房仲

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