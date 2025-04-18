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利率比銀行低！　保險公司房貸人數大增142%

▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲去年銀行房貸開始限縮，購屋人向銀行以外的金融機構尋求房貸方案。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

去年銀行房貸開始限縮，購屋人向銀行以外的金融機構尋求房貸方案。統計顯示，去年12月房貸件數年減24%，但農漁會信用部年增3成，保險公司房貸則增142%。信義房屋專家建議，值得注意的還有利率，去年底農漁會、保險公司甚至低於全體銀行平均。

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根據聯徵中心12月的資料顯示，銀行房貸件數1.97萬件，年減幅度達24%。不過，農漁會信用部與保險公司逆勢增加，保險公司房貸新增650人，年增率高達142%；農漁會信用部則是新增2631房貸人數，年增率達到30%，

另外，值得關注的是，2023年底房貸利率最低的還是銀行，不過2024年12月農漁會與保險公司的房貸利率平均2.25%，反而低於全體銀行的平均利率2.3%。

▲▼ 。（表／信義房屋整理）

▲去年12月保險房貸人數年增1.4倍，利率比銀行低。（表／信義房屋整理）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「過去保險公司房貸一直是銀行體系以外的主力，不過因為資金成本、通路等因素，後來陸續都退出房貸市場。」

曾敬德接著表示：「但現在利率逐漸調升，保險公司承作房貸的意願慢慢增加，加上第七波後部分民眾不是申請房貸碰壁，就是給的條件太硬，因此房貸需求轉往農漁會與保險公司。」

曾敬德建議：「現在房貸資金仍相對吃緊，部分銀行甚至內控條件更為嚴謹，民眾可以問問不同銀行、分行、純網銀，甚至也問問區域農漁會或者保險公司，才能在現在找到相對有利一點的房貸方案。」

至於農漁會、保險公司的房貸利率比銀行低。金門地政士所長蕭琪琳補充：「農漁會、信用合作社比較有人情味，若是經常往來的客戶，在貸款條件上也有更多討論的空間，因此確實可能出現利率比銀行還低的情況。」

而保險公司方面，高源不動產估價師事務所長陳碧源表示，利率比銀行低的原因有3：「首先是重新剛開始專注在房貸市場，總是會希望搶先客戶，第二是保戶的利率優惠，第三也是因為房貸資金較為充沛。」

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關鍵字：房貸利率銀行農會漁會保險公司信義房屋陳碧源蕭琪琳

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