高雄蛋黃農16預售衝太快？　單價與成屋脫鉤至少10萬

▲農16特區是高雄「蛋黃區中的蛋黃區」，新案沒有進一步降價氛圍，預售案已經7字頭，大坪數成屋豪宅單價則維持5字頭。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近期房市買氣急凍，民眾購屋也「回防蛋黃」，農16特區是高雄「蛋黃區中的蛋黃區」，新案沒有進一步降價氛圍，預售案已經7字頭，不過大坪數成屋豪宅單價則維持5字頭，價差單坪至少10萬元。

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農16特區內有凹仔底森林公園，鄰近漢神巨蛋百貨商圈，並享有捷運紅線與明星學區加持，地段條件優越，房價持續攀升。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，農16未來有富邦開發案占地11萬坪，規劃集結購物商場、國際旅館、水族館與影城等多元機能，漢神3館將進駐地下3樓至地上8樓，打造第4代旗艦型複合式商場，又有聯上BOT案即將完工，地段前景可期，隨著可建地日益稀缺，區域內新案價格水漲船高。

預售案「郡都巨蛋」，根據實登，今年1月最高單價達69.7萬元，該區還有即將公開的「欣都星」正對凹子底公園，規劃20~50坪，開價站上7字頭，國揚農16案以2~3房為主，開價也站上7字頭。

雄崗建設經理林濰指出，當前房市受央行信用管制及川普對等關稅政策影響，購屋信心略受衝擊，議價空間逐漸擴大，農16特區的豪宅市場仍具吸引力，豪宅客群開始進場購屋。

▲農16特區銷售中的新成屋多為豪宅產品，單價與預售案有約10萬元價差。（圖／記者張雅雲攝）

林濰表示：「農16特區銷售中的新成屋多為豪宅產品，單價與預售案有約10萬元價差，即使總價超過4000萬元的豪宅限貸門檻，貸款成數僅剩3成，近期仍有豪宅客出手。」

像是TWICE成員周子瑜入手的「雄崗信義美術館」，近期高樓層出現成交，有豪宅客入手110坪、以總價6500萬元成交，換算單價約57萬元，直接跟子渝當鄰居。

林濰分析，置產客購屋著重產品的稀有性與保值性，大坪數產品大多超過百坪，總價高但單價低，目前整體大坪數需求有限，預售案多以小坪數為主，即便單價高，但因坪數小可壓低總價，讓口袋不深的年輕族群也能購買。

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