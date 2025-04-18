竹北驚見賠售開價！　一查屋主僅入手1年

▲新竹竹北中正西路的4樓公寓，出現屋主轉手開價即賠售現象。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／新竹報導

央行打炒房，過去房價漲瘋了、被稱為「瘋城」的新竹竹北地區，出現屋主轉手開價即賠售現象，引發網友熱議。經查，該物件為中正西路的4樓公寓，屋主1年前才入手，知情人士透露，屋主是基於資金效益考量，才決定賠售開價，但目前尚未售出。

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新竹竹北1間待售房屋刊售，在PTT房屋版上引發熱議，這是間4樓的公寓，權狀31.8坪，開價598萬元。值得注意的是，標題寫上「屋主買680萬元，已經賠售！」

讓網友驚呼：「這真的太扯了」、「竹北怎麼可能賠售」、「我真的覺得房仲很唬爛」。不過也有人說：「為什麼竹北不能賠？」、「舊公寓沒人要啊」。

經《ETtoday新聞雲》記者查證，該公寓位於中正西路，屋主在去年1月才購入，金額確實是680萬元，屋主是在地自然人，有貸款。

▲屋主以680萬元入手竹北公寓，如今以598萬元開價求售。（圖／翻攝自591）

另外，該物件刊登出售時間在去年12月就開始了，也就是說，屋主入手短短不到1年，就決定以賠售的開價求售，這究竟是為什麼？

知情人士透露：「屋主一開始買來，是想整理後出租，但評估當前個人的資金效益，覺得出售是比較好的選擇，開價直接賠售了，也顯示出真的很有誠意，目前該物件尚未出售。」

另一位在地房仲表示：「當初購入金額680萬元，符合市價行情，該物件緊鄰公廟，要爬4層樓梯，對面又租給移工，這些都是抗性，在當今房市景氣不佳的情況下，屋主若想趕快出脫，就得降價，估成交價會在550~598萬元間。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯觀察，雖然當前房市景氣不佳，買方觀望，若想順利成交，都建議屋主價格對比去年高點，需修正讓利5~10%，但即便如此，目前仍難見到賠售交易，甚至是開價即賠售，除非是市場上的非主流產品，或是屋主真有急迫性的資金需求。

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