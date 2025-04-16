新屋主撿到寶！　孫道存遺孀台中豪宅「8年賠800萬賣」　

▲孫道存遺孀小嬌妻吳逸萍賠本價出售台中豪宅「由鉅大恆」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

已故的前太電董事長孫道存曾欠稅上億元破產，卻仍與嫩妻過著奢華生活，引起外界質疑，就在孫道存病逝後，孫道存遺孀小嬌妻吳逸萍（原名吳逸玲）賠本價出售台中豪宅「由鉅大恆」，以帳面賠售841萬元、總價8000萬元，成功讓新屋主撿到寶。

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台中西區名宅「由鉅大恆」高樓層孫道存遺孀小嬌妻吳逸萍持有的百坪豪宅，在孫道存病逝後，開價8888萬元欲出售，比對2013年預售時屋主的入手價8841萬元，經過時間以及基本費用，最終成交8000萬元，光帳面就賠售841萬元。

根據實價揭露，該高樓層共計150.98坪，入手總價8841萬元，扣除車位單價來到61.95 萬元，此次交易以8000萬元成交，單價下修至5字頭，也是該社區少數大賠的物件。

據知情人士透露：「其實不是因為孫道存病逝這間才要出售，主事者為吳逸萍父親，開價一路下降，出售時間久，又適逢房市下修，賣方相對沒信心，也才讓買方買回11年前的價格。」

▲孫道存遺孀吳逸萍持有的豪宅，帳面最終賠售841萬元出脫。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，「由鉅大恆」座落於西區的五權西路一段上，正對國立台灣美術館，更是草悟道第一排，規劃地下5層，地上35層，5至28樓為標準層，坪數規劃140、160坪，29至34樓則為1層1戶，而出售戶別也是未居住過的毛胚屋。

豪宅房仲廖香婷認為：「該豪宅地點相當特數，總價高，單坪成交5字頭也算便宜，因為以該地點來說要位於美術館第一排幾乎沒有選擇，至於帳面賠售841萬元，預計原屋主賠售的『遠遠不止』。」

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